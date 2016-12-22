Случайный пуск: кто ответит за выстрел вертолета на учениях «Запад-2017»

В результате ошибочного выстрела вертолета на полигоне во время учений «Запад-2017» пострадали три человека. Инцидент произошел из-за сбоя в системе управления вооружением, и его могут списать на ошибку техники, считают эксперты

Фото: Рамиль Насибулин / БелТа / ТАСС

Сбой в системе

В субботу, 16 сентября, во время белорусско-российских учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области у боевого вертолета Ка-52 произошел самопроизвольный сход ракеты. В результате инцидента пострадали три человека, а также два автомобиля. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Минобороны. Расследованием обстоятельств инцидента занялась специальная комиссия, в состав которой вошли технические специалисты, а также представители военной прокуратуры, сообщил другой источник, знакомый с материалами расследования. В Минобороны подтвердили, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но сообщения о раненых людях в ведомстве назвали «глупостью».

Из сообщения пресс-службы Западного военного округа следует, что «во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал наиболее сложные элементы летной подготовки — полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности».

«В 14:00 (16 сентября. — РБК) подполковник Смахтин А.В. взлетел с аэродрома Пушкин и совершил перелет на полигон «Лужский», — говорится в служебной записке, описывающей обстоятельства инцидента (есть в распоряжении РБК). — Это был «зачетный полет пары на выполнение огневых задач. В 14:47 мск, после получения разрешения от полигона, вертолет выполнил третий заход на боевом курсе на высоте 50 м со скоростью 200 км/ч. При включении главного выключателя произошел самопроизвольный сход НАР (неуправляемые авиационные ракеты. — РБК)». «В результате инцидента пострадали три человека», — сообщается в документе.

Видео: РБК

В ГУП «Севастопольское авиационное предприятие», где занимаются модернизацией вертолетов Ка-52, РБК не смогли назвать причины произошедшего. «Комиссия разбирается, почему из-за главного выключателя сошли неуправляемые ракеты», — об этом РБК сообщил главный инженер и технический директор ГУП «Севастопольский авиационный завод» Станислав Ткачиборода. «До сих пор в моей практике такие случаи не встречались», — отметил Ткачиборода.

Ка-52 — российский боевой ударный вертолет, предназначен для уничтожения живой силы и техники противника на поле боя. Оснащен оптико-электронной системой «Самшит-Э», позволяющей выбирать цель. «Самшит-Э» состоит из тепловизора, лазерного целеуказателя и пеленгатора лазерного луча. Машина также оборудована РЛС «Арбалет-52», один из каналов которой служит для поиска наземных целей и позволяет вертолету маневрировать на малых высотах с большой скоростью. В зависимости от полученного боевого задания вертолет снабжается различными типами вооружения на точках подвески: шесть блоков НУРС, пушечные контейнеры, ракеты Р-73 и «Игла-В». На вооружении вертолета стоит 30-миллиметровая подвижная пушка. Всего вертолет может принимать на борт 2000 кг различных ракет и бомб.

Неисправность в системе управления оружием и стала причиной самопроизвольного выстрела ракет, такую версию в качестве приоритетной рассматривают эксперты комиссии, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. «Они изучают средства объективного контроля: параметры бортовых самописцев, а также запись разговоров экипажа. Затем будут проведены испытательные полеты, повторяющие события 16 сентября», — рассказал собеседник. По его словам, версия о неисправности в системе управления оружием возникла после того, как летчики описали свою последовательность действий во время полета в объяснительных записках.

«Для Ка-52 главный выключатель — это предохранитель всей цепи вооружения», — говорит летчик-испытатель первого класса Юрий Худяков. По его словам, чтобы произвести выстрел, летчик использует главный выключатель, а затем выбирает тип оружия. «Если сход ракет произошел сразу после того, как был использован выключатель, то речь идет о неисправности в системе управления оружием вертолета. Скорее всего, причиной инцидента стали блуждающие токи: случайный импульс, который привел в действие ракеты», — уверен Юрий Худяков.

По результатам проверки

Представители военной прокуратуры изучают обстоятельства инцидента, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. Если будет доказано, что инцидент произошел в результате сбоя в системе вооружения Ка-52, то виновные, скорее всего, не будут установлены, считает собеседник. «Выводы специальной комиссии направят на авиапредприятие, занимающееся вооружением Ка-52, вместе с представлением о ликвидации технической неисправности», — уверен источник. «Летчики совершали третий заход на цель, и до этого оружие работало исправно, это означает, что произошел непрогнозируемый сбой, следовательно, о какой-либо ответственности летчиков речи быть не может», — считает источник, знакомый с материалами расследования.

Уголовное дело в отношении должностных лиц, отвечающих за проведение учений «Запад-2017», будет возбуждено, если удастся доказать, что инцидент произошел в результате их халатности. Об этом говорит собеседник РБК, знакомый с материалами проверки. Учения «Запад-2017» проходят в России и Белоруссии. Инцидент произошел на территории Западного военного округа. Командует войсками округа ​​​​​генерал-полковник Андрей Картаполов.