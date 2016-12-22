Перестрелка в связанном с Сечиной санатории стала второй за два месяца

Перестрелка в связанном с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной санатории стала не первым инцидентом в учреждении. Два месяца назад здесь уже стреляли, утверждают местные жители и подтверждают участники конфликта

Фото: Владислав Шатило / РБК

Жители СНТ «Малое Кропотово», прилегающего к санаторию «Каширские роднички», где в пятницу произошел инцидент со стрельбой, рассказали РБК, что аналогичный инцидент произошел на территории санатория в середине июля.

«14 июля там тоже была стрельба и драка», — рассказала РБК сотрудница санатория на условиях анонимности. Эту информацию РБК подтвердили два жителя СНТ. По их словам, перестрелки в санатории связаны с конфликтом собственников лечебно-профилактического учреждения.

«Собственники выясняют отношения с помощью вооруженных отрядов чоповцев, там за забором идет стрельба, камни летают и в рукопашную идут, — рассказал РБК один из жителей СНТ. — Но нас не трогают».

Фото: Владислав Шатило / РБК

Ранее представившаяся исполнительным директором «Каширских родничков» Татьяна Романова заявила РБК, что 15 сентября на территорию учреждения прошли 70 человек во главе с экс-директором санатория Борисом Гузеевым, которые открыли стрельбу по сотрудникам службы охраны санатория. В результате инцидента Романова и поддерживавший ее ЧОП были изгнаны с территории санатория. Собеседница РБК сообщила о 16 пострадавших в перестрелке охранниках.

Информацию о поступлении пострадавших с огнестрельными ранениями из санатория «Каширские роднички» в хирургическое отделение Каширской ЦРБ РБК подтвердил источник в медицинских кругах. Представитель пресс-службы ГУВД по Московской области заявил РБК, что полиция информацией о перестрелке в Каширском районе не располагает.

Повторяющиеся инциденты на территории «Каширских родничков» с вооруженными охранниками связаны с корпоративным конфликтом собственников ООО «Санаторий Каширские Роднички», подтвердили РБК обе стороны конфликты. Каждая из них утверждает, что действует в рамках закона.

Конфликтующими сторонами в деле «Каширских Родничков» являются структуры, связанные с бывшей женой главы «Роснефти» Мариной Сечиной (ее интересы представляет Татьяна Романова), и ее бывшие партнеры в региональных энергосбытовых компаниях и Мосуралбанке — Эльдар Османов и Юрий Шульгин (их интересы представляет Борис Гузеев).

Фото: Владислав Шатило / РБК

Как следует из материалов нескольких судебных дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Московской области (решений ни по одному из них еще не принято), поводом для конфликта стало решение собрания участников ООО, прошедшего 12 июля. Тогда было принято решение о смене руководства санатория с Гузеева (он до сих пор значится генеральным директором в СПАРК) на Романову.

14 июля в санатории произошел инцидент, о котором рассказывали РБК местные жители. Адвокат стороны Марины Сечиной Давид Айвазов в беседе с РБК утверждает, что «все прошло тихо-мирно». Вторая сторона заявляет о «рейдерском захвате», совершенном «неустановленными лицами с применением травматического оружия и запугиванием персонала». По версии представителя Бориса Гузеева, собрание собственников ООО «Санаторий Каширские Роднички» было нелегитимным, так как о его проведении не были извещены некоторые участники общества. Ущерб от захвата санатория он оценил в 1,2 млрд руб.

В пятницу, 15 сентября, ситуация в санатории вновь изменилась — прежний гендиректор Гузеев при поддержке ЧОП «Русич» взял под контроль территорию комплекса. В понедельник, 18 сентября, ворота центрального входа в санаторий были закрыты. Перед ним дежурили семеро человек в униформе ЧОП «Русич». На просьбу журналиста РБК о проходе на территорию санатория они ответили отказом, ссылаясь на «крупный корпоративный заезд».