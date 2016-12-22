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Суд удовлетворил иск к Навальному от фонда сокурсников Медведева
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Суд удовлетворил иск к Навальному от фонда сокурсников Медведева
Общество, 13:14
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Суд удовлетворил иск к Навальному от фонда сокурсников Медведева
Суд обязал политика Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть ряд утверждений из фильма «Он вам не Димон». С иском к оппозиционерам обратился фонд сокурсников премьер-министра Дмитрия Медведева
Алексей Навальный (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства фонда «Соцгоспроект», связанного с окружением премьер-министра Дмитрия Медведева, к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Такое решение приняла судья Наталья Максимовских, передает корреспондент РБК.

Навальный и ФБК теперь обязаны опровергнуть часть сведений из фильма-расследования «Он вам не Димон» о «тайной недвижимости» главы правительства и удалить в течение 10 дней фрагменты публикации.

«Фильм удалять, конечно, никто не будет», — сказал РБК представитель ФБК Вячеслав Гимади. По его словам, технически это сделать невозможно, а значит, привлечь ответчиков к какой-либо ответственности за неисполнение решения суда также не выйдет.

В фильме утверждалось, что «Соцгоспроект» участвовал в преступной схеме: олигарх Алишер Усманов передал усадьбу на Рублевке за 5 млрд руб. в качестве пожертвования фонду, который фактически контролировал Медведев. «Мы прекрасно знаем, что значит такой подарок, это взятка. Никакого другого объяснения, почему олигарх кому-то дарит поместье за пять миллиардов, быть не может», — утверждалось в расследовании. «Соцгоспроект» подал в суд на Навального и ФБК в начале августа. Организация также оспаривала утверждение, что фонд не ведет реальной благотворительной деятельности и учрежден только для преступных махинаций.

«Одним из косвенных доказательств, что это была взятка, служит то, что поместье площадью в 4,3 га не отвечает целям фонда. Ну не используется такая недвижимость для охраны здоровья граждан, предотвращения чрезвычайных ситуаций; детишки там не живут», — заявил на заседании адвокат Навального Иван Жданов.

Сведения из фильма «Он вам не Димон» не соответствуют действительности и носят порочащий характер, указывали представители «Соцгоспроекта» Дмитрий Мальбин и Елена Львова. Так, фонд юридически не имеет никакого отношения к Медведеву, а переданное поместье использовалось «для уставных целей» фонда, утверждали юристы.

Представитель Навального требовал конкретизировать эти цели, но представители истца отказались. «Если говорить о фактах, то «Соцгоспроект» неоднократно помогал и детским больницам, и домам-интернатам и издавал книжки о студенческом баскетболе, о городе Анапе, помогал общественной организации ветеранов Военно-воздушных сил. Если бы вы проводили действительно качественное расследование, вы бы об этом знали», — ответил Мальбин на вопрос, какую именно благотворительную деятельность ведет организация.

Ответчики «не представили ни одного допустимого доказательства», что «Соцгоспроект» участвовал в незаконных схемах, настаивал представитель фонда-истца; такими доказательствами могли бы быть, например, акты правоохранительных органов или судебные решения. Бремя доказывания лежит на обеих сторонах и фонд не смог убедить оппонентов, что действительно занимается благотворительностью, настаивал Жданов.

Жданов и представитель ФБК Вячеслав Гимади указывали и на противоречия между позициями «Соцгоспроекта» и Усманова, с которым Навальный и ФБК судились ранее: олигарх в своих видеообращениях к оппозиционеру утверждал, что передача недвижимости фонду являлась частью сложной сделки по размену, позволившей в итоге самому Усманову расширить свои владения. Теперь же представители фонда в суде утверждали, что передача была безвозмездной и сугубо в интересах организации. Ответчики также требовали вызвать суд в качестве свидетелей Медведева, Усманова и непосредственных руководителей фонда, однако им в этом было отказано.

Фонд поддержки социально значимых государственных проектов «Соцгоспроект» был основан в 2009 году. Его наблюдательный совет возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, а гендиректором является Алексей Четвертков, также учившийся с будущим главой кабмина. Кроме «Соцгоспроекта» к Медведеву имеет отношение целый ряд благотворительных фондов, утверждали Навальный и ФБК: это фонды «Дар», «Градислава», Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонд социально-культурных инициатив. По данным авторов фильма «Он вам не Димон», все эти организации ведут благотворительную деятельность лишь номинально.

Ранее подобный иск к оппозиционеру подавал Усманов; 31 мая Люблинский суд удовлетворил его требования, обязав ответчиков удалить фильм (в апелляции решение суда было скорректировано: Мосгорсуд постановил, что удалению принадлежат только некоторые фрагменты). Ответчики отказались исполнять решение суда. «То, что мы видели, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все ходатайства, все документы, суд отказался слушать всех свидетелей», — заявил после заседания Навальный.

Алишер Усманов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Медведев в апреле прокомментировал фильм «Он вам не Димон», назвав его «нападками на правительство» и заказным продуктом. «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — сказал премьер.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Алишер Усманов , Алексей Навальный , ФБК , «Он вам не Димон»
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