Правительство определилось с размером наград для олимпийцев в 2018 году

Правительство утвердило размер наград российским спортсменам — участникам Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Корее. Решение принимается на фоне просьб отдельных стран отстранить Россию от Игр

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Российские спортсмены, которые выиграют золотые награды Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году, получат от государства вознаграждение в виде 4 млн руб. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Тем, кто завоюет серебряные и бронзовые медали, правительство посулило 2,5 млн и 1,7 млн руб. соответственно.

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. Позднее, с 9 по 18 марта, состоятся Паралимпийские игры, где будут разыграны 80 комплектов наград в шести паралимпийских видах спорта.

Размер вознаграждения соответствует Олимпиадам и Паралимпиадам 2012, 2014 и 2016 годов.

Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку спортсменов, завоевавших призовые места, определит Министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России по согласованию с Минфином.

Ранее, 14 сентября, главы 17 национальных антидопинговых агентств обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом отстранить Россию от участия в XXIII Зимних Олимпийских играх. В обращении к МОК говорилось, что «российские спортсмены применяли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи» и это «косвенно доказывается огромным количеством улик». «Из-за этого «чистота» Игр в Пхёнчхане находится под угрозой», — отмечается в обращении.

В Олимпийском комитете России заявили, что не знают о призыве отстранить Россию от зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. «Только МОК может принять такое решение, а я надеюсь, что там примут правильное и взвешенное решение», — говорил РБК член исполкома Олимпийского комитета России Олег Матыцин.