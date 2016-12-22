В понедельник, 18 сентября, на 77 году жизни умер первый в СССР профессор политологии, известный ученый, специалист по международным отношениям и американистике Виктор Кременюк

Виктор Кременюк (Фото: Чохонелидзе Ираклий / Фотохроника ТАСС)

Крупный российский ученый, специалист по международным отношениям и американистике Виктор Кременюк умер 18 сентября, сообщается на сайте Института США и Канады (ИСКРАН).

«Ушел из жизни Виктор Александрович Кременюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, талантливый специалист в области международных отношений, яркий представитель российской американистики, педагог и организатор науки», — говорится на сайте института, где Кременюк проработал почти полвека.

С именем ученого, отмечается в сообщении на сайте ИСКРАН, связано становление в 1970-х годах «нового направления в российской науке о международных отношениях, характерной чертой которого являлся отказ от устаревших, догматических представлений по ряду ключевых проблем международной политики, советско-американских, а затем и российско-американских отношений».

Виктор Кременюк родился в Одессе в 1940 году. Во время войны он потерял родителей. После этого воспитывался в английской спецшколе-интернате, которую и закончил в 1957 году.

В тот же год он поступил в МГИМО МИД СССР, после окончания которого работал военным переводчиком Минобороны СССР, одновременно проходя заочное обучение в аспирантуре кафедры мировой экономики МГИМО. Вскоре он защитил диссертацию по теме «Экономическое развитие современной Камбоджи» и стал кандидатом экономических наук.

После защиты диссертации в 1968 году, Кременюк ушел с военной службы и устроился на работу в журнал «Международная жизнь» — сначала консультантом, потом старшим редактором. В 1970 году Кременюк пришел в Институт США РАН СССР, которым на тот момент руководил руководил академик Георгий Арбатов.

В ИСКРАН Кременюк стал специализироваться на теме политики США в развивающихся странах. Уже в 1980 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Глобальная стратегия США и развивающиеся страны» и вскоре стал заведующим сектором ИСКРАН, специализирующемся на изучении политики США в развивающихся странах.

Виктор Кременюк также стал одним из первых обладателей Государственной премии СССР в области науки и техники за разработку аналитических материалов по международным конфликтам. Как поясняет журнал «Международная панорама», Кременюк получил госпремию за разработку закрытой аналитики.

В 1989 году он получил пост заместителя директора ИСКРАН и стал отвечать за все внешнеполитическое направление исследовательской работы научного учреждения, а в 1990 году стал первым в СССР профессором политологии — до этого момента политология как научная специальность в стране не существовала.

В 2002 году он удостоился первой премии Института урегулирования конфликтов в Нью-Йорке за изданную на английском языке монографию «Международные переговоры», а в 2007 он был признан одним из 2000 выдающихся интеллектуалов XXI века за выдающийся вклад в области образования и государственного управления.

Виктор Кременюк — автор более 30 научных трудов, в том числе 11 монографий, изданных на иностранных языках за рубежом. В целом библиография его научных трудов насчитывает более 300 наименований общим объемом свыше 300 авторских листов, подсчитали коллеги ученого в РАН.