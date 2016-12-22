МВД заявило о ликвидации крупнейшего интернет-рынка наркотиков RAMP

МВД в ответе на запрос депутата утверждает, что пресекло работу крупнешего в России интернет-магазина наркотиков RAMP. Ранее официальных сообщений о прекращении работы RAMP не появлялось

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

МВД заявило о ликвидации крупнейшего в России интернет-магазина наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace). RAMP действует в русскоязычном сегменте темного интернета (даркнета) TOR. Ранее не объявлялось, что интернет-магазин наркотиков перестал работать.

Об этом МВД сообщило в ответе на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете. Ответ от замглавы МВД Михаила Ваничкина был направлен в августе, копия есть у ТАСС. РБК направил официальный запрос в МВД России.

«В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP (Russian anonymous marketplace)», — утверждается в тексте запроса.

«Основные усилия направлены на пресечение каналов поставок наркотиков и ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся их сбытом», — описывает работу МВД замминистра. В тексте также говорится, что правоохранители постоянно выявляют и пресекают деятельность «участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет».

В ответе на запрос также приводится статистика, согласно которой МВД пресекло деятельность 1345 интернет-ресурсов, занимавшихся торговлей наркотиками на территории России.

Горелкин в разговоре с ТАСС заявил, что у него было ощущение, будто «правоохранители игнорируют проблему», после того как появились публикации в СМИ о RAMP. Депутат считает важным, что RAMP «не заблокирован на уровне провайдеров, а именно ликвидирован». При этом он удивился, что об этом не сообщалось официально.