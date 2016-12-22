Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался следователям

Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сдался следователям, говорят источники. Аллахверанов был объявлен в федеральный и международный розыски

Фото: личная страница Анара Аллахверанова в «Одноклассники»

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анар Аллахверанов сдался следователям, утверждают «Хабаровский край сегодня» и «Восток медиа» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эту информацию РБК подтвердил источник в СКР.

По данным «Восток медиа», Аллахверанов сдался сотрудникам регионального ФСБ, над ним проводят следственные действия.

32-летний Пауэрлифтер Андрей Драчев погиб 20 августа в центре Хабаровска. По данным следствия, спортсмен подрался с Аллаверхановым возле кафе. При этом на место прибыли сотрудники Росгарвадии, которые не предприняли никаких попыток, чтобы предотвратить преступление, заявляли в СК. По данным правоохранителей, Аллахверанов нанес несколько ударов Драчеву, в том числе по голове. Драчев умер в больнице, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Аллахверанов с места преступления скрылся, заявляли в СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Кроме того, следствие пыталось привлечь Аллахверанова в качестве обвиненного в совершении преступления по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — («убийство при отягчающих обстоятельствах (из хулиганских побуждений»). Максимальное наказание по данному эпизоду может достигать до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый был заочно арестован.

Сначала Аллахверванов был объявлен в федеральный розыск, МВД обещало за информацию о том, где он находится, 500 тыс. руб. ​Впоследствии его объявили и в международный розыск.

Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу.