Путин счел уровень рождаемости в России «катастрофическим»

Президент констатировал снижение рождаемости в России. По его словам, демографические показатели в стране достигают уровня послевоенных лет. Глава государства призвал решать назревшую проблему, «не жалея средств»

За первые четыре месяца нынешнего года число родившихся в России снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 68,7 тыс. человек, об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле, говорится на официальном сайте главы государства.

По его словам, «катастрофический» спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 1970-х годов. «Это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90-х годов, а малочисленные поколения 90-х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи», — пояснил ситуацию президент.





Он отметил, что государство продолжает работать над нормализацией демографической ситуации. «Сейчас надо комплексно и настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры, сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность, — указал Путин, отметив, что есть разные предложения по улучшению показателей рождаемости. — Рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала, говорится о более эффективной настройке, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с детьми. Нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми».

Президент согласился с тем, что назрела необходимость решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях.