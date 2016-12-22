Путин счел уровень рождаемости в России «катастрофическим»

За первые четыре месяца нынешнего года число родившихся в России снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 68,7 тыс. человек, об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле, говорится на официальном сайте главы государства.
По его словам, «катастрофический» спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 1970-х годов. «Это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90-х годов, а малочисленные поколения 90-х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи», — пояснил ситуацию президент.
Он отметил, что государство продолжает работать над нормализацией демографической ситуации. «Сейчас надо комплексно и настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры, сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность, — указал Путин, отметив, что есть разные предложения по улучшению показателей рождаемости. — Рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала, говорится о более эффективной настройке, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с детьми. Нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми».
Президент согласился с тем, что назрела необходимость решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях.«Вопрос демографии важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы», — сказал Путин, добавив, что ресурсов всегда не хватает.
Во время традиционной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 15 июня президент также коснулся темы демографии и сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией в период Великой Отечественной войны и призвал чиновников «не жадничать» в мерах по стимулированию рождаемости.
В мае нынешнего года правительство отчиталось о результатах выполнения «майских указов» 2012 года. Тогда Путин поручил добиться суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году, который бы составил 1,753. В отчете правительства указано, что «суммарный коэффициент рождаемости составил 1,76 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста». В документ говорилось, что рождаемость в 2016 году снизилась: за год родилось на 53 тыс. детей меньше, чем в 2015 году. В правительстве это объяснили снижением числа женщин в возрасте 20–29 лет, на долю которых приходится около 60% всех рождений. С 2010 по 2015 год их стало меньше на 1,75 млн — падение составило 14,6%.