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Путин счел уровень рождаемости в России «катастрофическим»
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Путин счел уровень рождаемости в России «катастрофическим»
Общество, 17:13
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Путин счел уровень рождаемости в России «катастрофическим»
Президент констатировал снижение рождаемости в России. По его словам, демографические показатели в стране достигают уровня послевоенных лет. Глава государства призвал решать назревшую проблему, «не жалея средств»

За первые четыре месяца нынешнего года число родившихся  в России снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 68,7 тыс. человек, об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле, говорится на официальном сайте главы государства.

По его словам, «катастрофический» спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 1970-х годов. «Это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90-х годов, а малочисленные поколения 90-х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи», — пояснил ситуацию президент.

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Он отметил, что государство продолжает работать над нормализацией демографической ситуации. «Сейчас надо комплексно и настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры, сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность, — указал Путин, отметив, что есть разные предложения по улучшению показателей рождаемости. — Рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала, говорится о более эффективной настройке, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с детьми. Нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми».

Президент согласился с тем, что назрела необходимость решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях.

«Вопрос демографии важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы», — сказал Путин, добавив, что ресурсов всегда не хватает.

Во время традиционной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 15 июня президент также коснулся темы демографии и сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией в период Великой Отечественной войны и призвал чиновников «не жадничать» в мерах по стимулированию рождаемости. 

В мае нынешнего года правительство отчиталось о результатах выполнения «майских указов» 2012 года. Тогда Путин поручил добиться суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году, который бы составил 1,753. В отчете правительства указано, что «суммарный коэффициент рождаемости составил 1,76 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста». В документ говорилось, что рождаемость в 2016 году снизилась: за год родилось на 53 тыс. детей меньше, чем в 2015 году. В правительстве это объяснили снижением числа женщин в возрасте 20–29 лет, на долю которых приходится около 60% всех рождений. С 2010 по 2015 год их стало меньше на 1,75 млн  — падение составило 14,6%.
Автор: Ася Сотникова
Теги: Владимир Путин , дети , материнский капитал , демография , рождаемость , ясли
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