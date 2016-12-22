Рособрнадзор подвел первые итоги ЕГЭ

Число выпускников средней школы, которые не смогли преодолеть минимальный порог при сдаче ЕГЭ по обществознанию, литературе и физике, снизилось по сравнению с 2016 годом, заявили в Рособрнадзоре

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рособрнадзор подвел первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) по трем предметам: обществознанию, литературе и физике. Их прокомментировал глава ведомства Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

По его словам, среднее количество баллов по этим трем предметам не ниже показателя прошлого года. Кравцов отметил, что число выпускников, которые не преодолели минимальный порог экзамена, снизилось. ​По обществознанию оно упало с 17,5 до 13,8%, по физике — с 6,1 до 3,8%, а по литературе — с 4,4 до 2,9%.

ЕГЭ по обществознанию прошел 5 июня, по физике и литературе — 7 июня. Основной период сдачи 11-классниками экзаменов завершается сегодня, 19 июня, но выпускники могут сдавать экзамен в резервные дни. Последний резервный день по всем предметам назначен на 1 июля, сообщает официальный информационный портал экзамена.

Выпускникам уже сообщили результаты по географии, информатике, математике (базовый и профильный уровни) ​. Итоги по литературе, обществознанию и физике школьники должны узнать не позднее 22 июня.

Сдавать экзамены планируют в этом году более 700 тыс. выпускников. Для них организовано более 5,5 тыс. пунктов проведения ЕГЭ в России и в 52 странах за рубежом. Ход экзаменов контролируют более 40 тыс. общественных наблюдателей, их организаторами являются более 200 тыс. педагогов и других специалистов​.

Во время ЕГЭ по географии, информатике и математике с экзаменов были удалены около 100 человек за различные нарушения. Выпускникам нельзя переговариваться и передавать записки, проносить в аудитории мобильные телефоны и шпаргалки.