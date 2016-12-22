«Стриж» столкнулся с электричкой рядом с Курским вокзалом в Москве

Скоростной поезд «Стриж», следующий по маршруту «Нижний Новгород—Москва» столкнулся с электричкой, сообщает «Коммерсант».
Столкновение произошло рядом с Курским вокзалом, по предварительным данным, пострадавших нет.
По сообщению «Коммерсанта», состав накренен, электропоезд отогнали на запасной пути.
Ранее о том, что «Стриж» врезался в электричку, сообщил на своей странице в Facebook журналист «Коммерсанта» Николай Зубов.
По его словам, это произошло уже в Москве, «в метрах от вокзала». «Все забегали, поезд остановился. Закрыли вагон-бар, начпоезда че-то в рацию шепчет и крепко к уху прижимает, что слышно ответа не было», — написал Зубов.
Спустя две минуты он добавил: «Апдейт. Мы врезались в электричку», — написал он.
В разговоре с РБК Зубов уточнил, что «ЧП произошло в 100 метрах от Курского вокзала», так что пассажиры дошли до него пешком.
«Никакого удара не почувствовали – просто остановились и по вагону начали бегать сотрудники поезда, которые не отвечали на вопросы. Потом несколько человек сказало, что произошло столкновение с электричкой. Я видел, что в результате этого один вагон накренился».
По его словам, поезд был почти полностью заполнен.