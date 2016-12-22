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Жители Апатитов жаловались Путину на медобслуживание еще осенью 2016 года
Общество, 17:39
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Жители Апатитов жаловались Путину на медобслуживание еще осенью 2016 года
Жители города Апатиты жаловались в администрацию президента на недоступность медицинской помощи еще в прошлом году. В середине июня 2017 года об этой же проблеме говорила Дарья Старикова, которая обратилась к президенту в ходе прямой линии
Недостроенная ​больница в Апатитах (Фото: wikimapia.org)

В октябре 2016 года Мурманская областная дума направила в администрацию президента и министру здравоохранения Веронике Скворцовой​ обращение жителей Апатитов, которые пожаловались на недоступность медицинской помощи. Как рассказал РБК депутат облдумы Александр Макаревич, в письме было указано, что региональная власть практически уничтожила городскую больницу: закрыты родильное, хирургическое, гинекологическое, травматологическое и детское отделения, а на очереди закрытие реанимационного отделения. Жители города попросили президента вмешаться в ситуацию и обязать правительство Мурманской области восстановить лечебное учреждение, отметил Макаревич. В администрации президента письмо было зафиксировано.

О проблемах с медицинским обслуживанием в Апатитах стало широко известно во время прямой линии с Владимиров Путиным 15 июня 2017 года. Тогда 24-летняя жительница города, страдающая раком в 4-й стадии, Дарья Старикова рассказала, что местные врачи поставили ей неправильный диагноз и вовремя не обнаружили онкологическое заболевание: «В связи с тем, что мне изначально ставили диагноз «межпозвоночный остеохондроз», мое время в лечении было упущено. Вот это все привело к тому, что я оказалась в больнице [в соседнем городе Кировске] с кровотечением. В больнице мне уже поставили [правильный] диагноз». Старикова отметила, что в городе не хватает специалистов, поскольку в Апатитах закрыли несколько профильных отделений.

Правильный диагноз девушке поставили в Кировской больнице, про которую осенью 2016 года говорилось в ответе Минздрава на обращение жителей Апатитов. В письме, копия которого есть у РБК и подлинность которого подтвердил источник в министерстве, заместитель директора департамента организации медицинской помощи Эльмира Вергазова подробно расписала, почему часть отделений больницы в Апатитах была закрыта. Она сообщила, что министерстве давно ставило вопрос о реорганизации медицинской помощи жителям Апатитско-Кировского региона, где на небольшой площади располагалось две больницы с одинаковыми по профилю отделениями. «В стационарах обеих больниц нерационально использовался имеющийся коечный фонд, а именно дублировались хирургические, урологические, гинекологические, неврологические и другие профили коек», — указано в ответе Минздрава.

Обратила Вергазова внимание и на факт, что расстояние между Апатитами и Кировском, где находится оснащенная по современным стандартам Апатитско-Кировская центральная больница, составляет 18 км по «новой, современной дороге». Кроме того, с 1 июля 2013 года между городами ввели новый автобусный маршрут, привязав его к графику работы больницы.

Проблема заключается не в оптимизации здравоохранения, а в общем низком уровне диагностики онкологических заболеваний в России, комментирует проблему основатель сервиса дистанционной онкодиагностики UNIM Алексей Ремез. «Такая ситуация могла случиться в любом городе страны. К сожалению, онкологию очень часто не диагностируют вовремя», — указал он.

Доступность и качество онкологической помощи в различных регионах страны сильно разнятся, констатирует главный внештатный онколог Минздрава Михаил Давыдов. Но существует общая проблема: разрозненные онкологические отделения слабо взаимодействуют с федеральными экспертами, которые могли бы помочь своим региональным коллегам быстрее и качественнее ставить диагнозы и лечить пациентов. «Российской онкологической службе требуется законодательное построение вертикальной системы управления», — указал эксперт.

На запрос РБК, будет ли восстановлена больница в Апатитах, в пресс-службе Минздрава не ответили. В ведомстве лишь указали, что министерство сформирует рабочую группу, которая рассмотрит каждое обращение к президенту по поводу здравоохранения. РБК ожидает ответа от минздрава Мурманской области.

Авторы: Полина Звездина, Юрий Завьялов
Теги: здравоохранение , медицина , больницы , В.Путин
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