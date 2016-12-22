Фургон наехал на толпу пешеходов в Лондоне

На севере Лондона минивэн въехал в толпу людей, которые выходили из мечети. Полиция заявила о том, что в результате происшествия есть пострадавшие, их число не называется. Один человек задержан

Фото: Ritvik Carvalho / Reuters

Инцидент произошел на улице Сэвен Систерс (Seven Sisters Road) около парка Finsbury, сообщает местный ресурс LBC.

По данным The Independent, после полуночи по местному времени (примерно в 02:00 мск) автомобиль съехал с дороги в сторону выходящих из мечети людей. Доказательств, что водитель транспортного средства сделал это преднамеренно, пока нет.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, экстренные и аварийные службы, они проверяют информацию о наезде автомобиля на пешеходов. Как следует из официального сообщения правоохранителей, в результате происшествия есть жертвы, их число устанавливается. Также один человек был задержан.

Очевидец произошедшего в разговоре с телеканалом Sky News отметила, что она собиралась уснуть, как друг услышала резкий шум за окном. «Я увидела много кричащих людей, которые занимали больше половины дороги, я поняла, что случилось что-то плохое». По словам собеседника, после инцидента она видела двух человек, лежащих на тротуаре. Также, по ее словам, на тротуаре сидели люди, которые держались за голову.

На месте инцидента, по информации телеканала, находятся порядка 15 полицейских машин.

В настоящее время движение по улице Сэвен Систерс перекрыто. Департамент транспорта британской столицы просит водителей прокладывать альтернативные маршруты.

Служба скорой помощи направила на улицу Сэвен Систерс несколько машин скорой помощи.

Издание The Sun уточняет, что в воздухе над местом происшествия кружит вертолет. Очевидцы в Twitter сообщают, что на месте работает вооруженная полиция.

Телеканал Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщает о трех серьезно раненых людях. По неподтвержденным данным Daily Mail, в результате наезда фургона на пешеходов пострадали более десяти человек.