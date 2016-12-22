РПЦ заявила о тормозящих передачу Исаакия факторах

Скорейшей передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви препятствуют факторы, лежащие вне правового поля. Об этом заявила глава юридического отдела Московской патриархии (игуменья Ксения) Оксана Чернега в кулуарах Санкт-Петербургского международного юридического форума, сообщил «Интерфакс».
«Как будет развиваться ситуация с Исаакием, мы не знаем. Все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея, до или после принятия решения о передаче данного объекта», — сказала она, отметив, что закон позволяет передачу Исаакия в собственность РПЦ «сегодня, завтра, и вчера позволял».
По словам Чернеги, решение о том, когда подавать официальную заявку на передачу Исаакиевского собора, РПЦ примет самостоятельно. «Закон не регламентирует этот вопрос, мы его самостоятельно решаем. Пока нет никаких документов, обязывающих нас подать заявку», — сказала она, отметив, что когда это произойдет, она пока не знает.
По закону заявление РПЦ о передаче Исаакия может рассматриваться в течение месяца. Будет ли закончена процедура оформления передачи до 12 июля, как об этом ранее писал РБК, неизвестно, отметила Чернега.
«В месячный срок должно быть принято решение о передаче. Дальнейшая передача осуществляется либо в течение срока не более двух лет, если план передачи не составляется. Если составляется, то в течение шестилетнего срока», — пояснила она.
Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ
Комментируя инициативу проведения референдума о передаче музея РПЦ, Чернега подчеркнула, что, по ее мнению, оснований для этого референдума нет. «Референдум проводится только по тем вопросам, которые не урегулированы федеральными законами», — пояснила глава юридического отдела Московской патриархии, отметив, что в случае с Исаакием предмета для проведения референдума нет. «Нельзя выносить на референдум вопрос, урегулированный федеральным законом», — заключила она.
Ранее, 15 мая, Заксобрание Петербурга отказалось обсуждать вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос восьми депутатов Заксобрания сообщил, что власти города до сих пор не получили заявку РПЦ на передачу в пользование здания Исаакиевского собора. При этом Полтавченко отказался сказать, что он сам думает о референдуме, однако отметил, что власти города изучают общественное мнение, следя за публикациями в СМИ и другими выступлениями.