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РПЦ заявила о тормозящих передачу Исаакия факторах
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15:21
Ася Сотникова
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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Глава юридического отдела Московской патриархии рассказала, что препятствует скорейшей передаче РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По ее словам, все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея

Скорейшей передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви препятствуют факторы, лежащие вне правового поля. Об этом заявила глава юридического отдела Московской патриархии (игуменья Ксения) Оксана Чернега в кулуарах Санкт-Петербургского международного юридического форума, сообщил «Интерфакс».

«Как будет развиваться ситуация с Исаакием, мы не знаем. Все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея, до или после принятия решения о передаче данного объекта», — сказала она, отметив, что закон позволяет передачу Исаакия в собственность РПЦ «сегодня, завтра, и вчера позволял».

По словам Чернеги, решение о том, когда подавать официальную заявку на передачу Исаакиевского собора, РПЦ примет самостоятельно. «Закон не регламентирует этот вопрос, мы его самостоятельно решаем. Пока нет никаких документов, обязывающих нас подать заявку», — сказала она, отметив, что когда это произойдет, она пока не знает.

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По закону заявление РПЦ о передаче Исаакия может рассматриваться в течение месяца. Будет ли закончена процедура оформления передачи до 12 июля, как об этом ранее писал РБК, неизвестно, отметила Чернега.

«В месячный срок должно быть принято решение о передаче. Дальнейшая передача осуществляется либо в течение срока не более двух лет, если план передачи не составляется. Если составляется, то в течение шестилетнего срока», — пояснила она.

Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ

Комментируя инициативу проведения референдума о передаче музея РПЦ, Чернега подчеркнула, что, по ее мнению, оснований для этого референдума нет.

«Референдум проводится только по тем вопросам, которые не урегулированы федеральными законами», — пояснила глава юридического отдела Московской патриархии, отметив, что в случае с Исаакием предмета для проведения референдума нет. «Нельзя выносить на референдум вопрос, урегулированный федеральным законом», — заключила она.

Ранее, 15 мая, Заксобрание Петербурга отказалось обсуждать вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос восьми депутатов Заксобрания сообщил, что власти города до сих пор не получили заявку РПЦ на передачу в пользование здания Исаакиевского собора. При этом Полтавченко отказался сказать, что он сам думает о референдуме, однако отметил, что власти города изучают общественное мнение, следя за публикациями в СМИ и другими выступлениями.
  
Теги
Санкт-Петербург, РПЦ, Исаакиевский собор, Исаакий
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