РПЦ заявила о тормозящих передачу Исаакия факторах

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Глава юридического отдела Московской патриархии рассказала, что препятствует скорейшей передаче РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По ее словам, все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея

Скорейшей передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви препятствуют факторы, лежащие вне правового поля. Об этом заявила глава юридического отдела Московской патриархии (игуменья Ксения) Оксана Чернега в кулуарах Санкт-Петербургского международного юридического форума, сообщил «Интерфакс».

«Как будет развиваться ситуация с Исаакием, мы не знаем. Все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея, до или после принятия решения о передаче данного объекта», — сказала она, отметив, что закон позволяет передачу Исаакия в собственность РПЦ «сегодня, завтра, и вчера позволял».



По словам Чернеги, решение о том, когда подавать официальную заявку на передачу Исаакиевского собора, РПЦ примет самостоятельно. «Закон не регламентирует этот вопрос, мы его самостоятельно решаем. Пока нет никаких документов, обязывающих нас подать заявку», — сказала она, отметив, что когда это произойдет, она пока не знает.