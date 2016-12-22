Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Подробно
Структура «Ростеха» займется выпуском препаратов против ВИЧ 16:13 С «волками» жить: куда предложили переселить жителей хрущевок в Мневниках 17 мая, 21:43 Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада 07:39 Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС Вчера, 18:43 Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию 16:20 Сечин подтвердил участие Saipem в бурении на Черном море Вчера, 16:55 «Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации Вчера, 21:09
Лента новостей 19:27 МСК
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева Бизнес, 19:13 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США Политика, 19:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,94 Продажа 57,10 EUR НАЛ. 63,69 63,71 «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» Технологии и медиа, 18:50 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США Политика, 18:39 Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым Политика, 18:19 Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны Политика, 18:15 «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС Политика, 18:14 Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу Евгений Бай политический обозреватель Мнение, 18:10 Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России Экономика, 18:07 Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей Политика, 18:01 МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам Политика, 17:53 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников Политика, 17:50 Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте Политика, 17:28 Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса Политика, 17:21 Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве Общество, 17:20 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. Политика, 17:12 Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон Спорт, 17:05 Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер Технологии и медиа, 17:04 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика, 16:58 «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы Технологии и медиа, 16:55 Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ Политика, 16:52 Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну Политика, 16:47 Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit Политика, 16:28 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок Общество, 16:26 СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы Общество, 16:25 Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию Свое дело, 16:20 Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» Бизнес, 16:20
Структура «Ростеха» займется выпуском препаратов против ВИЧ
Материалы по теме «Дочка» «Ростеха» потратит 6 млрд руб. на строительство завода вакцин «Дочка» «Ростеха» предупредила Минздрав о дефиците вакцин «Дочка» «Ростеха» предупредила о дефиците вакцин от туберкулеза «Дочка» «Ростеха» получила почти 6 млрд руб. для закупки препаратов крови
16:13
Полина Звездина
Структура «Ростеха» займется выпуском препаратов против ВИЧ
Фото: Никита Попов / РБК
Дочернее предприятие «Ростеха» нашло выход на рынок препаратов для борьбы с ВИЧ. Глава госкорпорации Сергей Чемезов еще в 2015 году просил у президента монополию на поставки этих лекарств. Теперь компания делает первый шаг в этом направлении

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — фармацевтическая «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») и группа компаний «Р-Фарм» будут совместно производить препараты для терапии пациентов с вирусом иммунодефицита человека, сообщили РБК в пресс-службе «Нацимбио». Выпуск первых лекарств запланирован на конец 2017 года. В компаниях отказались уточнить, о каких именно медикаментах идет речь.

Соглашение было подписано 19 мая генеральными директорами компаний Марьям Хубиевой и Василием Игнатьевым. Регистрационные удостоверения на выпускаемые препараты будут принадлежать «Нацимбио». Стороны отказались раскрывать условия сделки: неизвестны ни сумма, ни будет ли «Нацимбио» строить собственные предприятия по производству соответствующих препаратов. Сейчас у компании нет такого производства.

«Нацимбио» — монопольный поставщик вакцин и препаратов крови для государства. В результате этого партнерства «Нацимбио» может стать монополистом на рынке препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, предположил в разговоре с РБК генеральный директор аналитической компании QuintilesIMS Николай Демидов. В 2015 году генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов просил у президента Владимира Путина монополию на поставки лекарств от ВИЧ, напомнил эксперт. Свою инициативу Чемезов объяснял «необходимостью обеспечения суверенитета Российской Федерации в сфере производства лекарственных препаратов и импортозамещения в отечественной лекарственной отрасли».

В то время компания не производила необходимые медикаменты и не занималась их поставками. Экс-директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов замечал тогда, что «Ростех» будет выполнять роль дистрибьютора и организовывать конкурсы на поставку вместо государственных учреждений. Тем не менее премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу компании в 2015 году. Как рассказал РБК источник в некоммерческой организации, специализирующейся на помощи пациентам с ВИЧ, в 2016 году «Нацимбио» уже готовилось к тому, чтобы стать единственным поставщиком препаратов против ВИЧ.

На момент подготовки материала Министерство здравоохранения не ответило на вопрос, станет ли «Нацимбио» монопольным поставщиком препаратов против ВИЧ. Генеральный директор компании Марьям Хубиева в разговоре с РБК ранее отмечала, что компания готова стать единственным поставщиком, если государство примет такое решение.

«Р-Фарм» сохраняет лидерство в государственных закупках препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в течение нескольких лет, рассказал РБК руководитель отдела мониторинга медицинского сетевого издания ITPCru Алексей Михайлов. В 2017 году, по данным ITPCru, поставки таких медикаментов «Р-Фармом» государству составили 9,9 млрд руб. при общей сумме госзакупок в 17 млрд руб. Другие крупные игроки рынка — «Фармстандарт» Виктора Харитонина (выпускал препарат «Арбидол») и «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. С «Фармстандартом» «Нацимбио» строит совместное предприятие по производству препаратов крови.

Согласно стратегии противодействия ВИЧ, утвержденной в октябре 2016 года, объемы закупок препаратов против ВИЧ должны существенно вырасти в ближайшие годы. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (отчет центра есть в распоряжении РБК), в 2016 году охват лечением пациентов с вирусом составлял 32,8% от общего количества, а к 2021 году он должен увеличиться почти в три раза и достигнуть 90%.

«Сегодня существует острая необходимость в увеличении доли доступных российских препаратов в общем объеме закупаемых лекарств для расширения охвата пациентов терапией», — следует из письменного заявления генерального директора «Нацимбио» Хубиева, которое поступило в редакцию РБК. По ее мнению, совместный проект с компанией «Р-Фарм» позволит без перебоев поставлять эффективные и доступные лекарства на рынок. О том, что «Нацимбио» ищет партнеров в этой области, Хубиева рассказывала РБК в октябре 2016 года.

 
Теги
лекарства, «Ростех», ВИЧ-инфицированные
Другие материалы РБК
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
Видео с водителем Maybach, нарушающим ПДД в Москве, проверит ГИБДД
У участника гонки на Gelandewagen конфисковали автомобиль
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку