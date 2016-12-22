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Общество
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МВД прекратило расследование дела о нападении на базу Greenpeace
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11:18
Илья Рождественский
МВД прекратило расследование дела о нападении на базу Greenpeace

Михаил Крейндлин

Фото: Гринпис России
Сотрудники МВД не нашли напавших на лагерь экологов на Кубани и приостановили расследование. Адвокат потерпевших отмечает, что материалы по двум уголовным делам были потеряны, а основные экспертизы так и не были проведены

Дознаватель МВД по Приморско-Ахтарскому району приостановил расследование уголовного дела о нападении на базу активистов российского отделения Greenpeace и пожарных-добровольцев в Краснодарском крае. Об этом говорится в постановлении от 28 апреля, копия документа есть в распоряжении РБК.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября 2016 года. Экологов, вернувшихся с пожара, избили восемь человек, которые были вооружены пистолетами, ножами, дубинками и светошумовыми гранатами. «Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет, чтобы мы убирались «в свою Америку». На воротах краской написали «Тут пиндосы», — рассказывал тогда руководитель противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин, которого неизвестные угрожали застрелить. Специалисту организации Михаилу Крейндлину сломали нос, а у добровольца из Забайкальского края было подозрение на перелом ребер.

В региональном ГУВД сообщали, что было возбуждено три уголовных дела — о краже, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст.158, 119, 115 УК). Однако за восемь месяцев расследование ни к чему не привело. В постановлении по делу, потерпевшим по которому проходит Куксин, говорится, что установить человека, направившего оружие на эколога, не удалось. По этой причине дознание приостановлено.

Материалы по двум другим уголовным делам потерялись, рассказал РБК адвокат Александр Попков, который представляет интересы потерпевших. По его словам, еще в марте МВД передало в прокуратуру постановления о прекращении дознания по статьям о краже и причинению легкого вреда здоровью, но неизвестно, что с ними случилось потом: документы, по словам Попкова, не могут найти ни дознаватель, но сотрудники прокуратуры.

Попков отметил, что в МВД разделили групповое нападение на множество маленьких эпизодов: например, из-за каждой испорченной палатки заводилось отдельное расследование. Сам Попков выступал против такого «размазывания» нападения по множеству дел, поскольку в результате правоохранительные органы неверно квалифицируют произошедшее и упускают из виду мотив преступления — заставить экологов прекратить свою деятельность.

«За все время расследования даже не была назначена судебно-медицинская экспертиза по сломанному носу Крейндлина. [Полицейские] так и не получили биллинг телефонов, хотя удовлетворено мое февральское ходатайство об этом. Помимо прочего дознаватель вынес постановление об отказе в возбуждении дела по факту нанесения на ворота базы надписи «Тут пиндосы», — добавил Попков.

После сентябрьского нападения в Greenpeace отмечали, что у представителей организации уже возникали конфликты на Кубани. Так, люди, представлявшиеся местными казаками, называли активистов «предателями родины» и мешали экологам тушить пожары. 

Теги
МВД, Агора, нападение, Greenpeace, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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