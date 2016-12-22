«Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Московский окружный военный суд вынес первый приговор в отношении российского военнослужащего – участника военной операции в Сирии, узнал «Коммерсантъ». Речь идет о потере оружия

О первом приговоре, вынесенном военнослужащему российской армии, участнику военной операции в Сирии, сообщает в пятницу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству. По информации издания, речь идет о рядовом контрактной службы Артеме Хилько, которому инкриминировалась потеря автомата.

По данным издания, приговор был вынесен Московским окружным военным судом, судебный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Хилько обвинялся по ст. 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату).

Как уточняет издание, максимальное наказание по этой статье предусматривает заключение на два года, минимальное – штраф в размере 80 тыс. руб .В ходе судебного заседания Хилько полностью признал свою вину. Гособвинение запросило для подсудимого штраф в размере 50 тыс. руб. Учитывая, что военнослужащий впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется командованием его части и является участником боевых действий, суд постановил оштрафовать его на минимальную сумму, уточнил источник. Кроме того, по его словам, Хилько сможет продолжить службу в вооруженных силах.

По информации источников «Коммерсанта», Хилько вместе с другими военнослужащими 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции и ордена Суворова Краснознаменной дивизии принимал грузы, поступающие на базу ВМФ в Тартусе, а затем под собственной охраной доставлял их адресатам. Во время очередных погрузочных работ рядовой Хилько повесил автомат на борт грузового «Урала», а снять забыл. Как предполагается, в дороге оружие было потеряно.

По словам источника, военное следствие самым тщательным образом разбиралось в данном деле. В результате версия о возможной продаже оружия была полностью исключена.