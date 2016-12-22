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Минздрав предложил правительству запретить курить вейпы в кафе
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Минздрав предложил правительству запретить курить вейпы в кафе
Общество, 18 окт, 23:45
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Минздрав предложил правительству запретить курить вейпы в кафе
Минздрав запретит вейпы и кальяны в кафе, ограничит курение в коммунальных квартирах и личных автомобилях, следует из антитабачной концепции ведомства. Проект документа министерство передало на утверждение в правительство
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Упущенные 2% ВВП

Министерство здравоохранения (Минздрав) разместило на своем сайте проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 — 2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ ведомство передало на утверждение в правительство, уточнили РБК в пресс-службе Минздрава.

Концепция разрабатывалась в соответствии с Рамочной конвенцией по борьбе против табака, которая вступила в силу в 2005 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он должен сменить предыдущую редакцию документа, которая действовала в 2010–2015 годах, указали РБК в пресс-службе Минздрава.

Как утверждают авторы концепции, курение — причина 10% смертей взрослого населения. Ежегодно из-за болезней, вызванных курением, гибнут почти 6 млн человек в мире и примерно 400 тыс. в России, отмечается в документе. С табаком связывают развитие заболеваний органов дыхания, сердца, слуха, зрения, репродуктивной системы, а также онкологии, из-за курения мужчины теряют в среднем девять лет жизни, а женщины — пять с половиной лет, упущенная выгода от этого составляет 2% ВВП, подчеркивают авторы концепции.

Предыдущая концепция, которая действовала в 2010-2015 году, позволила снизить процент курящих россиян с 39% до 31%, сообщается в документе. Цель новой концепции — добиться к 2022 году снижения числа курящих до 25%.

Список запретов

Для реализации поставленной цели Минздрав предлагает ввести новые запреты для курильщиков и табачных компаний. Ведомство планирует расширить перечень помещений и территорий, где нельзя курить не только обычные сигареты, но и электронные (вейпы). Свободными от обычного табака станут коммунальные квартиры, все виды общественного транспорта, остановки и территория в периметре трех метров вокруг них, курить нельзя будет в трех метрах от входа в торговые центры, а также в подземных и на надземных переходах, а также в личном транспорте в присутствии детей. Кроме того, курильщик будет обязан погасить сигарету, если его об этом попросят окружающие.

Потребление и продажа вейпов будет «ограничена» в местах, «где запрещены курение табака и розничная торговля табачными изделиями и табачной продукцией», указывают авторы документа. Какие именно ограничения будут введены, в концепции не уточняется.

Полностью предлагается запретить использование вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. Запрет предусмотрен для кальянных смесей без табака в местах общественного питания.

​Коснутся ограничения не только потребления вейпов и электронных сигарет, но и их продажи и распространения. Их нельзя будет продавать несовершеннолетним, выкладывать на витрины и рекламировать, указано в документе.

Обычные сигареты нельзя будет рекламировать в художественных фильмах, указывают авторы документа. В кинолентах, снятых при поддержке государства, Минздрав предлагает запретить курение совсем.

Еще один способ, который предлагает Минздрав, чтобы снизить привлекательность табачных изделий, — запрет на использование в сигаретах добавок со вкусом пищевых продуктов и усиливающих эффект привыкания. Все упаковки должны быть стандартизированы, картинки и надписи о вреде курения будут располагаться и на самих сигаретах. Продавать табак будут из непривлекательных ящиков без подсветок и рекламы коричнево-болотного цвета (Pantone 448 °C) в магазинах площадью не менее 50 кв. м. Планирует Минздрав усилить ответственность и за нарушения запрета на дистанционную продажу табачной продукции. ​

Хочет Минздрав полностью запретить обращение и некурительных табачных изделий.

В последней версии документа ведомство отказалось от самого радикального предложения — запретить продажу сигарет всем родившимся после 2015 года. Против этого пункта выступили почти все ведомства, предоставлявшие отзыв на концепцию, включая Министерство экономического развития. 

Налоги и упаковка

Минздрав планирует повысить акцизы на сигареты и на «электронные системы доставки никотина» (вейпы и электронные сигареты). «ВОЗ рекомендует увеличение акцизов на табачные изделия до 70% от розничной цены. В Российской Федерации в 2016 году этот показатель составлял всего лишь 41%», — фиксирует ведомство.

Как и насколько министерство собирается повышать акцизы с 2017 по 2022 год, в тексте документа не указано (в изначальной версии документа такие выкладки были — РБК). Конечная цель — средний уровень налогообложения среди стран Европы. В 2017 году он составлял не менее $119 за 1 тыс. сигарет, а в России не менее 2123 руб. ($37) за 1 тыс. сигарет. Повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран Европы позволит дополнительно привлечь в бюджет до 800 млрд. руб., подсчитал Минздрав.

Планирует ведомство ввести для табачных компаний и экологический налог. По мнению Минздрава, отходы от сигарет «являются наиболее распространенным видом отходов и наносят урон окружающей среде».

Отдельно Минздрав прописал меры противодействия лобби табачного бизнеса. «Существует коренной и непримиримый конфликт между интересами табачной промышленности и интересами политики в области общественного здравоохранения», — подчеркнули авторы документа.

Всем государственным ведомствам будут запрещены любые партнерские отношения с табачными организациями. Представители табачного бизнеса не смогут участвовать в каких-либо комитетах или консультативных группах при госорганах и общественных палатах, формирующих политику в области борьбы с курением.

Минздрав намерен заставить отчитываться все табачные компании обо всех тратах на маркетинг, лоббирование, благотворительность и пожертвования на другие виды деятельности.

Действующий в России федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый в 2013 году, уже является одним из самых жестких в мире, комментируют концепцию Минздрава в пресс-службе «Филип Моррис Интернэшнл». «Очевидно, что проблема табакокурения не может быть решена одними запретами. На наш взгляд, эффективной мерой будет информирование и переключение курильщиков на альтернативные никотинсодержащие продукты с потенциалом к снижению риска», — заявили в табачной компании.

Финансировать мероприятия по противодействию курению Минздрав планирует в пределах средств, предусмотренных на эту цель в федеральном бюджете и за счет бюджетов ответственных федеральных ведомств и регионов.

Авторы: Полина Звездина, Наталья Новопашина.
Теги: Правительство , Минздрав , антитабачная концепция
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