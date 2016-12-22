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Брэнсон рассказал о мошенничестве на $2 млн с имитацией своего голоса
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Брэнсон рассказал о мошенничестве на $2 млн с имитацией своего голоса
Общество, 17:34
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Брэнсон рассказал о мошенничестве на $2 млн с имитацией своего голоса

Основатель компании Virgin, миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о случае мошенничества на $2 млн — эту сумму неизвестным удалось получить, имитируя голос бизнесмена. Эту историю Брэнсон рассказал в письме, опубликованном на сайте Virgin.

По словам Брэнсона, в сентябре, после того, как он впервые вышел в онлайн после окончания урагана «Ирма», ему пришло письмо от его друга, американского бизнесмена (его имя Брэнсон не называет). В письме бизнесмен спрашивал, когда Брэнсон отдаст те $2 млн, которые он занял на три недели на помощь пострадавшим от урагана Британским Виргинским островам. Выяснилось, что бизнесмен из США получил письмо от кого-то, кто представился ассистентом Брэнсона — тот предлагал провести телефонный разговор с британским миллиардером. Во время разговора мошенник представился Брэнсоном и сымитировал его голос, попросив о срочном займе для помощи Британским Виргинским островам — снять деньги со своего банковского счета Брэнсон якобы не мог, поскольку единственным доступным ему на тот момент средством связи был спутниковый телефон.

«Он всю жизнь был осмотрительным и сказал мне, что он сам не может поверить в то, какую глупость совершил», — рассказал Брэнсон о разговоре со своим приятелем уже после того, как факт мошенничества вскрылся.

Брэнсон также вспомнил случай, когда сам едва не стал жертвой телефонных мошенников. Весной 2017 года ему позвонил некто, представившийся главой Минобороны Великобритании Майклом Фэллоном. «Министр» рассказал, что один из британских дипломатов был похищен, и теперь за него требуют выкуп. В связи с тем, что, по британским законам, государственные средства нельзя использовать для выкупа, власти обратились к нескольким бизнесменам с просьбой о помощи. От Брэнсона неизвестный, который, как выяснилось позднее, не был министром, попросил помощи на $5 млн. Однако бизнесмен связался с министерством, где ему рассказали, что Фэллон не звонил ему.

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