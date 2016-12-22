«Роскосмос» назвал случайной разгерметизацию капсулы с экипажем МКС

При возвращении пилотируемого космического корабля «Союз» на Землю в апреле этого года в капсуле произошло падение давления. В «Роскосмосе» этот инцидент назвали случайным

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-02» (Фото: Bill Ingalls / Zuma / ТАСС)

«Роскосмос» прокомментировал разгерметизацию «Союза» после появления в американском издании Space News заявления председателя консультативного комитета МКС Томаса Стаффорда. Последний на заседании комитета утверждал, что в апреле произошла разгерметизация посадочной капсулы, в которой возвращались с орбиты три человека. В «Роскосмосе» и ПАО "РКК "Энергия"" признали, что действительно было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта.

Как разъяснила РБК руководитель пресс-центра ПАО «РКК «Энергия» Ирина Романова, снижение давления в спускаемом аппарате началось после ввода основного парашюта до срабатывания клапана, который обеспечивает сообщение спускаемого аппарата с атмосферой на участке парашютирования.

«Комиссия по выявлению причин данной ситуации установила, что причиной снижения давления в спускаемом аппарате являлось механическое повреждение парашютного контейнера основной системы парашютирования. Повреждение парашютного контейнера произошло в результате продавливания контейнера стальной пряжкой стяжного ремня тормозного парашюта, попавшей в данной ситуации под воздействие выходящего основного парашюта», - пояснила она.

«Ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты», — рассказал РБК сотрудник центра коммуникаций «Роскосмоса» Денис Метальников.

Он добавил, что инцидент не отразился на здоровье экипажа, поскольку люди находились в герметичных скафандрах. О том, что случившееся не повлияло на здоровье находившихся в капсуле, говорил и Стаффорд.

Романова также признала, что ситуация не повлияла на безопасность экипажа, так как далее открылся клапан, обеспечивающий сообщение спускаемого аппарата с атмосферой на участке парашютирования.

Ни «Роскосмос», ни Стаффорд не назвали конкретную дату, когда произошел инцидент. Но единственный космический корабль серии «Союз», вернувшийся на Землю в этом году, был «Союз МС-02», который совершил посадку 10 апреля, указывает Space News. На нем возвращались после шести месяцев пребывания на МКС астронавт NASA Шейн Кимбро и космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко.

До заявления Стаффорда ни «Роскосмос», ни NASA не сообщали об апрельском инциденте. Однако сам Стаффорд указывал, что в июне разговаривал с российскими представителями и выслушал их объяснения. Случившееся он также назвал «аномалией», поскольку ничего подобного при предыдущих приземлениях капсул зафиксировано не было.

«Ситуация была впоследствии отработана совместно с NASA. После этого были проведены и пуски, и успешные посадки спускаемых аппаратов», — прокомментировал инцидент генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.