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Власти Подмосковья втрое увеличат площадь свалки вблизи Люберец
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Власти Подмосковья втрое увеличат площадь свалки вблизи Люберец
Общество, 14:38
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Власти Подмосковья втрое увеличат площадь свалки вблизи Люберец
Власти Подмосковья решили втрое увеличить площадь мусорного полигона «Торбеево» вблизи Люберец, а срок его эксплуатации продлить на 5 лет. Местные жители требуют закрыть свалку и обратились к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому
Вид на полигон «Торбеево» (Фото: tbo.torbeevo / «ВКонтакте»)

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Торбеево» в Люберецком районе не будет закрыт, как ранее планировалось, в 2019 году. Срок его эксплуатации продлят на пять лет, заявил РБК директор эксплуатирующей организации и подтвердили в Минэкологии Московской области.

Полигон возле деревни Торбеево Люберецкого района появился в 1994 году, его площадь 8 га, в год он принимает 370 тыс. т отходов из юго-восточных районов столицы, а также Люберец, Раменского, Жуковского, Дзержинского, Лыткарино.

Эксплуатирует полигон ООО «Энит». Из-за нарушений и жалоб местных жителей компания неоднократно привлекалась к административной ответственности. Летом жители Люберецкого района выходили на митинг с требованием закрыть «Торбеево». Срок эксплуатации полигона истекает в 2019 году.

По словам директора «Энита» Сергея Котенко, сейчас разрабатывается новый проект, по которому площадь увеличится с 8 до 25 га, а срок эксплуатации — до 2025 года. «Проект реконструкции «Торбеево» мы поддерживаем», — рассказал РБК представитель Минэкологии Московской области.

«С 2013 года в регионе было закрыто 24 полигона, оставшиеся 15 полигонов эксплуатируются по 40–50 лет, это объекты «старого формата». Семь из них уже включены в планы по модернизации и продления сроков работы, «Торбеево» будет восьмым, отметил собеседник РБК. По его словам, это станет возможным при условии внедрения на полигоне системы дегазации свалочного газа.

По словам директора «Энита» Сергея Котенко, проект установки по генерации свалочного газа в электроэнергию и тепло будет готов в ноябре 2017 года, а в июле—августе 2018 года пройдет ее монтаж, договор об этом заключен с компанией «ГИС Энерджи» (Санкт-Петербург).

«Установка будет вырабатывать до 2 МВт электроэнергии, треть из них пойдет на собственные нужды, остальное — на рынок, письмо о включении нас в единую энергосистему мы уже направили в МОЭСК», — сказал РБК Сергей Котенко.

Местные жители по-прежнему выступают против продления срока работы полигона, они обратились к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Депутатский запрос для рассмотрения обращения жителей направлен главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому, рассказали РБК в аппарате вице-спикера.

«Конечно, мусор на полигонах — это плохо, но с учетом того объема ТБО, который генерирует Москва, все полигоны закрыть невозможно, иначе отходы по оврагам раскидают», — сказал РБК член Совета по правам человека Московской области Евгений Тимонин.​

Автор: Юрий Завьялов.
Теги: Москва , Московская область , мусор
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