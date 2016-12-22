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Guardian назвала граждан Кипра среди российских и украинских миллиардеров
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Guardian назвала граждан Кипра среди российских и украинских миллиардеров
Общество, 17:23
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Guardian назвала граждан Кипра среди российских и украинских миллиардеров
По данным издания, гражданство островного государства в обмен на «значительные инвестиции» получили сотни влиятельных бизнесменов России и Украины
Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»)

Британская газета The Guardian назвала имена крупных бизнесменов, получивших в последние несколько лет гражданство Кипра в обмен на значительные инвестиции в экономику острова.

По данным издания, начиная с 2013 года Кипр заработал на продаже своего гражданства около €4 млрд, при этом имена получателей кипрских паспортов не разглашались.

Одним из первых «покупателей» гражданства Кипра, по данным The Guardian, стал еще в 2009 году Игорь Коломойский. В 2014 году сам миллиардер (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,1 млрд), занимавший тогда пост губернатора Днепропетровской области, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что у него есть паспорта Кипра и Израиля, пояснив, что это не мешает ему оставаться высокопоставленным чиновником, так как Конституция запрещает им иметь двойное гражданство, а про тройное ничего не говорит.

Представитель Коломойского подтвердил The Guardian факт наличия у бизнесмена кипрского паспорта, отметив, что тот получил его в благодарность за сделанные инвестиции.

Бывший деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов (его Forbes называет одним из самых состоятельных бизнесменов Украины, оценивая его состояние в $1,4 млрд), по данным британской газеты, получил кипрское гражданство в 2010 году. По словам представляющего интересы Боголюбова юриста, тот был принят в гражданство островного государства в обмен на значительные инвестиции «через определенные компании», что полностью соответствовало требованиям действовавшего тогда законодательства.

Константин Григоришин (владеет долями в девяти областных энергораспределяющих компаниях на Украине), по данным Guardian, также получил гражданство Кипра в 2010 году. Однако бизнесмен отказался подтвердить это изданию. Весной 2016 года стало известно, что в России в отношении Григоришина возбуждено уголовное дело в связи с неуплатой налогов на общую сумму 675 млн руб., после чего он получил гражданство Украины.

Управляющий директор и партнер украинской инвесткомпании ICU Константин Стеценко, по данным The Guardian, получил гражданство Кипра только в 2017 году. Представитель бизнесмена пояснил изданию, что ICU ведет операции на Кипре, и в этой ситуации кипрское гражданство Стеценко является полезным подспорьем.

Совладелец группы «Н-Транс» Никита Мишин (104-й в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes c $950 млн) в разговоре с The Guardian не стал оспаривать факт наличия у него гражданства Кипра с 2015 года. РБК не смог связаться с Мишиным.

Совладелец группы «Синтез» и бывший член Совета Федерации от Чувашии Леонид Лебедев (в 2016 году стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и хищении $220 млн и покинул Россию), по данным The Guardian, также имеет гражданство Кипра. Однако на запрос издания он не ответил. РБК направил официальный запрос представителям бизнесмена.

Председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд) подтвердил The Guardian факт наличия у него кипрского гражданства. По словам бизнесмена, он получил новый паспорт в 2016 году «по инвестиционной схеме» и в настоящее время является гражданином двух стран — России и Кипра.

Директор дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова заявила РБК, что информация относительно получения гражданства Республики Кипр Александром Пономаренко «была полностью изложена» в публикации The Guardian. «Подтверждаем, что Александр Пономаренко в 2016 году воспользовался кипрской программой получения гражданства через инвестиции», — сообщила она.

По условиям действующей в настоящее время программы, инвестор может получить гражданство Кипра, если вложит €2 млн в покупку жилой недвижимости на острове. Другой вариант — покупка коммерческой недвижимости либо гособлигаций и прочих активов на сумму €2 млн плюс покупка жилья еще на €500 тыс.

В конце августа 2017 года министр финансов Кипра Харрис Георгиадес заявил, что правительство рассматривает возможность введения лимита на число участников программы получения гражданства через инвестиции. По словам министра, с 2013 году кипрские паспорта получили более тысячи инвесторов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Игорь Коломойский , Кипр
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