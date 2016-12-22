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Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России
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Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России
Общество, 16:23
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Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России
Государство потратило 300 млн руб. на эвакуацию людей из различных объектов из-за массовых анонимных звонков о «минировании» по всей стране. Ущерб посчитали в МВД, где в понедельник прошло закрытое совещание на тему «минирования»
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о «минировании» административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб., подсчитали в МВД. Сумму ущерба, как и саму тему анонимных угроз о заложенных бомбах, обсуждали в понедельник, 18 сентября, на закрытом совещании в МВД, рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердил другой собеседник в министерстве. Последний отметил, что в оценку ущерба в первую очередь вошли мероприятия по эвакуации людей из общественных зданий.

РБК ожидает ответа от МВД о том, что обсуждалось на совещании и какие мероприятия учитывались при подсчете ущерба.

«В эту сумму [300 млн руб.] не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы», — считает экс-советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев. По его словам, личный состав, задействованный при эвакуации, как правило, подключают внеурочно, а иногда даже отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно. «Плюс выезды на место — это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры», — сказал Матвейчев.

Свыше 180 тыс. человек были эвакуированы за шесть дней в регионах России после анонимных звонков о «минировании», сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах города. «Всего с прошлого вторника, по предварительным данным, «заминировали» порядка 600 объектов — аэропорты, торговые центры, вокзалы», — сказал собеседник агентства.

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Причиной массовых звонков о бомбах в российских городах является зарубежная централизованная атака с использованием IP-телефонии, утверждают источники РБК в спецслужбах. Одной из основных версий того, кто может стоять за телефонными угрозами, силовики рассматривают «атаку» с территории Украины. «Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах — это взаимосвязанные вещи, продолжение одной и той же спланированной атаки, нанесенной с территории сопредельного государства», — рассказывал РБК источник, близкий к силовым структурам. В Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая занимается расследованием причин массовых телефонных угроз, возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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Из-за массовых сообщений о возможной угрозе и эвакуации крупнейших столичных торговых центров их арендаторы всего за несколько часов простоя могли потерять сотни тысяч долларов, ранее подсчитали опрошенные РБК эксперты.

В случае эвакуации торгового центра потери несут сами ретейлеры, рассказывал РБК генеральный директор компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Например, исходя из выручки ТРЦ «Афимолл Сити» по итогам первого полугодия 2017 года ($39,8 млн) и того факта, что арендаторы ТЦ обычно платят собственнику в среднем около 10% от собственной выручки (расчет Ванчугова), один час простоя этого ТЦ обходится в среднем в $183 тыс., подсчитал РБК.

Однако «Афимолл» характеризуется высоким дневным потоком посетителей, тогда как дневная выручка среднего торгового центра в Москве может быть примерно в два раза меньше, сообщил директор по развитию департамента управления недвижимостью Colliers International Елена Розанова. «Средняя дневная выручка успешного торгового центра арендопригодной площадью около 100 тыс. кв. м — от $5 тыс. до $15 тыс. в час», — рассказал директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский.

Таким образом, по подсчетам РБК, все арендаторы такого ТЦ могут терять от $50 тыс. до $150 тыс. в час. «Арендаторы теряют де-факто полдня/день в оборотах, — сообщил независимый эксперт Петр Исаев. — Все зависит от конкретного комплекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тыс. кв. м дневной оборот должен быть 30–35 млн руб. ($520–607 тыс. по курсу ЦБ)».

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: полиция , ущерб , угроза взрыва , массовая эвакуация
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