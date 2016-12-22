Минобороны применило «Сани» и «Гармонь» на учениях «Запад-2017»

Основный этап совместных учений российских и белорусских военных проходит на полигоне в Ленинградской области. 20 сентября «боевые действия» должны начаться на полигоне в Белоруссии

РЛС «Гармонь» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В ходе учений на полигоне «Лужский» в Ленинградской области военные отражают «наступление» условного противника, итогом операции должен разгром главных сил атакующих, отмечается в сообщении Минобороны России.

Для нанесения ударов по боевой технике и живой силе «противника» военными были использованы артиллерийские и реактивные системы «Мста», «Акация», «Град» и Сани», объединенные с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и контрбатарейными РЛС «Аистенок» в разведывательно-огневой контур.

Кроме того, к нанесению ударов были привлечены самоходные установки, использовавшие высокоточные снаряды «Краснополь» и «Смельчак», а также ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер-М», РСЗО «Смерч» и тяжелые орудия «Пион» калибром 203 мм.

От авиаударов условного противника технику прикрывали зенитные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь», а также ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Верба», обнаружить цели которым помогали малогабаритные РЛС «Гармонь».

В свою очередь фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по живой силе и технике условного противника.

«Летный состав уничтожил наземные мишени, обозначающие объекты инфраструктуры, фортификационные сооружения и колонны техники условного противника. Боевое применение выполнялось под прикрытием истребительной авиации», — говорится в сообщении Минобороны.

По сценарию учений «Запад-2017» отрабатывается противостояние «западной» коалиции заинтересованных «государств» (Вейшнория, Весбария, Лубения) и «северной», в составе которой — Союзное государство Белоруссии и России. ​Главной причиной обострения отношений между соседними коалициями, по легенде, является стремление внешних сил дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и ухудшить ее отношения с Россией.