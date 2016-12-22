В Москве в возрасте 80 лет умер Зураб Соткилава

Ранее знаменитый оперный певец перенес операцию в Германии после чего проходил курс химиотерапии

Зураб Соткилава (Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС)

Оперный певец, солист Большого театра, народный артист СССР Зураб Соткилава, скончался 18 сентября в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС

«У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — рассказал агентству генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

В ректорате Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, профессором которой был Соткилава, РБК подтвердили информацию о его кончине.

Прощание с Зурабом Соткилавой пройдет в Большом театре 20 сентября, сообщил РБК народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Давыдович Кобзон.

«В среду [пройдет] прощание в Большом театре и увезут хоронить в Тбилиси», - пояснил Кобзон.

Соткилава родился в 1937 году в Сухуми и первоначально подавал большие надежды, как футболист. В 1956 году он возглавил молодежную сборную Грузии, выиграв с командой первенство СССР, играл за тбилисское «Динами», однако из-за травм был вынужден завершить спортивную карьеру.

В 1965 году Соткилава закончил Тбилисскую консерваторию и до 1974-го года был солистом Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени 3ахария Палиашвили. В 1966-1968 певец стажировался в миланском театре Ла Скала, в 1973 году дебютировал на сцене Большого театра, а в 1974-м был приглашен в его труппу.

В Большом театре Соткилава пел целый ряд партий высочайшего уровня -

Радамеса из «Аиды», Измаила из «Набукко» и Отелло из «Отелло» Верди, Самозванца из «Бориса Годунова» Мусоргского, Индийского гостям из «Садко» Римского-Корсакова. За «блестящую трактовку произведений Верди» Соткилава был избран почетным членом Болонской академии музыки.

В 1983 году Соткилава был удостоен звания «Народный артист СССР», в 1997 году награжден грузинским орденом Чести, а в 2001-м - российским «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 2015 году стало известно, что певец страдает онкологическим заболеванием, он перенес операцию в Германии и после курса химиотерапии вернулся к работе.