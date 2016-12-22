ФССП назвала число остановленных на границе россиян-должников

Погранслужба за летний сезон не выпустила из страны около 12 тыс. россиян, которые имеют невыездной статус из-за долгов на сумму более 10 тыс. руб. За год ФССП выдала более миллиона постановлений о признании граждан невыездными

Фото: Владимир Мукагов / ТАСС

За три месяца лета сотрудники пограничного контроля ФСБ остановили на границе 11 921 должника, сообщили в пресс-службе Федеральной службе судебных приставов (ФССП), передает газета «Известия».

На 1 сентября ФССП выпустила 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд за долги.

Получить ограничение на выезд на полгода можно при наличии признанной судом задолженности по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам на сумму более 10 тыс. руб. Если за это время долг не погашается, ограничение продлевается.

В ФССП сообщают, что за первые четыре месяца 2017 года благодаря запрету взыскали 9,3 млрд рублей, а с января года по август — 41,1 млрд руб.

Однако с 1 октября в России порог долга, при котором должник будет признаваться невыездным, увеличится до 30 тыс. руб. Соответствующий закон уже подписан президентом. Впрочем, повышение планки коснется не всех, должники по алиментам, а также лица, задерживающие выплаты по компенсации вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, по имущественному ущербу будут признаваться невыездными, если их долг превысит 10 тыс. руб.

Ранее РБК писал, что за пять месяцев 2017 года в погранслужбе ФСБ России на исполнении было около 2,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд.