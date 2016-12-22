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РПЦ предъявила претензии на новые объекты во Владимиро-Суздальском музее
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РПЦ предъявила претензии на новые объекты во Владимиро-Суздальском музее

Рождественский собор. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости
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РПЦ направила в Росимущество заявки на передачу почти десятка зданий, принадлежащих Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Среди них — три строения в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале и музей хрусталя в Гусь-Хрустальном, владимирские Золотые ворота и другие объекты

Русская православная церковь (РПЦ) направила в Росимущество заявки на передачу объектов Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, сообщил директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, передает ТАСС.

В настоящее время Спасо-Евфимиев монастырь входит в состав музея-заповедника, как и памятники архитектуры, расположенные в трех городах — Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, а также в селах — Боголюбово, Кидекша и Муромцево.

«Вчера пришла информация еще о двух заявках, отправленных РПЦ в начале мая о передаче двух объектов внутри Спасо-Евфимиева монастыря», — рассказал Конышев и отметил, что это «один из самых серьезных и непростых вызовов», который стоит перед музеем. По словам Конышева, в своем развитии музей сейчас исходит из того, что действие 327 ФЗ о передаче РПЦ церковного имущества может привести к значительному сокращению площади музейных помещений.

Конышев также сообщил, что Росимущество рассматривает заявки на передачу РПЦ Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, где находится музей хрусталя им. Мальцовых, трех объектов в Суздале (Спасо-Преображенского собора, Знаменской церкви и приказной избы), а также Троицкой церкви и Золотых ворот во Владимире.

В своем сообщении директор музея отдельно коснулся сохранности ​недавно отреставрированных сотрудниками музея фресок Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире. По словам Конышева, к тому, что шедевры пострадают, может привести испарение от множества свечей, которые зажигают в храме во время богослужений. «Мы закончили там реставрировать фрески Рублева и с ужасом смотрим на то, что происходит. Частые службы и большое количество испарений от свечей и того, что используется для проведения богослужений, через несколько лет сведет все наши старания на нет», — объявил директор музея. И посетовал, что музейщики сейчас допущены к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО (сейчас собор делят РПЦ и музей-заповедник. — РБК) на четыре часа в сутки, так что работа реставраторов вскоре пойдет насмарку. 

Передача объекта церкви не означает изменения статуса музейного объекта, заявил РБК источник в руководстве РПЦ. «Это ничего не изменит, это технический вопрос. Во многих храмах, которые являются памятниками ЮНЕСКО, всегда удавалось найти компромисс. Фрески Рублева представляют ценность не только для музейного сообщества, но и для любого верующего, ведь их создавал человек, впоследствии канонизированный», — заявил собеседник РБК на условиях анонимности.

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По словам Конышева, уже сейчас прорабатываются планы по перемещению музейных коллекций. Например, музей хрусталя им. Мальцовых из помещений, которые остались от Георгиевского собора, может переехать в здание напротив, где в настоящее время размещена городская администрация, а раньше была богадельня. Сейчас музей хрусталя занимает площадь в 1,8 тыс. кв. м, однако если «предложения государственно-частного партнерства» по Гусь-Хрустальному воплотятся в жизнь, то с реставрацией богадельни музей сможет увеличить свою площадь до 5,2 тыс. кв. м и за счет этого создать «условия для оборудования депозитария», сказал он.  В музее также изучают варианты по перемещению музейного имущества из культурно-образовательного центра «Палаты» во Владимире и усадьбы Храповицкого в Муромцево в другие помещения. 

Теги
РПЦ, Владимир, Андрей Рублев, Суздаль, фрески, Гусь-Хрустальный
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