РПЦ предъявила претензии на новые объекты во Владимиро-Суздальском музее

Рождественский собор. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

РПЦ направила в Росимущество заявки на передачу почти десятка зданий, принадлежащих Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Среди них — три строения в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале и музей хрусталя в Гусь-Хрустальном, владимирские Золотые ворота и другие объекты

Русская православная церковь (РПЦ) направила в Росимущество заявки на передачу объектов Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, сообщил директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, передает ТАСС.

В настоящее время Спасо-Евфимиев монастырь входит в состав музея-заповедника, как и памятники архитектуры, расположенные в трех городах — Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, а также в селах — Боголюбово, Кидекша и Муромцево.

«Вчера пришла информация еще о двух заявках, отправленных РПЦ в начале мая о передаче двух объектов внутри Спасо-Евфимиева монастыря», — рассказал Конышев и отметил, что это «один из самых серьезных и непростых вызовов», который стоит перед музеем. По словам Конышева, в своем развитии музей сейчас исходит из того, что действие 327 ФЗ о передаче РПЦ церковного имущества может привести к значительному сокращению площади музейных помещений.

Конышев также сообщил, что Росимущество рассматривает заявки на передачу РПЦ Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, где находится музей хрусталя им. Мальцовых, трех объектов в Суздале (Спасо-Преображенского собора, Знаменской церкви и приказной избы), а также Троицкой церкви и Золотых ворот во Владимире.

В своем сообщении директор музея отдельно коснулся сохранности ​недавно отреставрированных сотрудниками музея фресок Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире. По словам Конышева, к тому, что шедевры пострадают, может привести испарение от множества свечей, которые зажигают в храме во время богослужений. «Мы закончили там реставрировать фрески Рублева и с ужасом смотрим на то, что происходит. Частые службы и большое количество испарений от свечей и того, что используется для проведения богослужений, через несколько лет сведет все наши старания на нет», — объявил директор музея. И посетовал, что музейщики сейчас допущены к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО (сейчас собор делят РПЦ и музей-заповедник. — РБК) на четыре часа в сутки, так что работа реставраторов вскоре пойдет насмарку.

Передача объекта церкви не означает изменения статуса музейного объекта, заявил РБК источник в руководстве РПЦ. «Это ничего не изменит, это технический вопрос. Во многих храмах, которые являются памятниками ЮНЕСКО, всегда удавалось найти компромисс. Фрески Рублева представляют ценность не только для музейного сообщества, но и для любого верующего, ведь их создавал человек, впоследствии канонизированный», — заявил собеседник РБК на условиях анонимности.

По словам Конышева, уже сейчас прорабатываются планы по перемещению музейных коллекций. Например, музей хрусталя им. Мальцовых из помещений, которые остались от Георгиевского собора, может переехать в здание напротив, где в настоящее время размещена городская администрация, а раньше была богадельня. Сейчас музей хрусталя занимает площадь в 1,8 тыс. кв. м, однако если «предложения государственно-частного партнерства» по Гусь-Хрустальному воплотятся в жизнь, то с реставрацией богадельни музей сможет увеличить свою площадь до 5,2 тыс. кв. м и за счет этого создать «условия для оборудования депозитария», сказал он. В музее также изучают варианты по перемещению музейного имущества из культурно-образовательного центра «Палаты» во Владимире и усадьбы Храповицкого в Муромцево в другие помещения.