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Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке
19:08
Анна Трунина
Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Полицейский на ​Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: Mike Segar / Reuters
На тротуаре на Таймс-сквер в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в пешеходов. Reuters сообщает об одном погибшем. По разным данным, пострадали от 10 до 20 человек. Водитель задержан

Легковой автомобиль выехал на тротуар на Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, жертвой случившегося стал один человек, не менее десяти пострадали. Пожарный департамент Нью-Йорка в своем Twitter сообщает о 13 пострадавших. Телеканал CBS в своем эфире указывает на 20 пострадавших.

На кадрах трансляции, которую ведет в Periscop пользователь под ником @JosephAzam, видно, как место происшествия оцепили полицейские, к Таймс-сквер прибыла спецтехника, раздаются звуки сирены. Автомобиль, совершивший наезд, висит на столбиках дорожного ограждения.

Специальный корреспондент РБК в США рассказал, что номера у машины — выданные для таксистов. По словам очевидцев, он ехал против направления движения и с большим превышением скорости. Движение в районе происшествия перекрыто.

Фотогалерея Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея 18 мая легковой автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Один человек погиб, как минимум 20 пострадали. Водитель задержан. Мотивы его поступка выясняются. Кадры с места... Показать 12 фотографий

Свидетели случившегося в разговоре с Reuters отметили, что водитель ехал против движения по встречной полосе в сторону пешеходной зоны, по которой шли люди. Один из пострадавших заявил, что тот действовал умышленно.

Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке

Агентство добавляет, что минимум семерых человек погрузили на носилки и несут в сторону машин скорой помощи.

​Как сообщил представитель полиции в эфире CBS, случившееся не связано с терроризмом, водитель, предположительно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полицейские, по данным телеканала, задержали злоумышленника, он все время находился в салоне автомобиля.

Главный редактор телеканала i24NEWS Дэвид Шустер со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что водителю 26 лет и ранее он уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Reuters указывает, что личность преступника пока не установлена.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал в своем Twitter, что президент США Дональд Трамп уведомлен о случившемся в центре Нью-Йорка.

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Теги
США, автомобиль, Таймс-сквер
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