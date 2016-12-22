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Двое саперов-контрактников погибли в Чечне
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Евгений Калюков
Двое саперов-контрактников погибли в Чечне
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Взрыв произошел при разминировании сельскохозяйственных угодий в Шатойском районе. Еще один военнослужащий получил ранения и был госпитализирован

Двое саперов-контрактников погибли во время операции по разминированию сельхозугодий в Шатойском районе Чечни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Причиной погубившего солдат взрыва стала детонация обнаруженного ими боеприпаса.

«В результате взрыва двое военнослужащих-контрактников батальона разминирования погибли, один военнослужащий по контракту получил ранение и был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время на месте трагедии работает комиссия ЮВО.

Разминирование сельхозугодий на территории Чечни и Ингушетии проводится военнослужащими инженерных подразделений ЮВО с 2012 года. При этом только в 2015 году саперами ЮВО было очищено от взрывоопасных предметов более 3,3 тыс. гектаров, обнаружено и уничтожено более 300 единиц снарядов и мин.

В ноябре 2016 года пресс-служба ЮВО сообщала, что саперы почти на 50% перевыполнили годовой план по сплошной очистке сельскохозяйственных угодий в Чечне и Ингушетии от взрывоопасных предметов, очистив около 3,8 тыс. га территории, в том числе 3,6 тыс. га в Чечне и свыше 220 га в горных районах Ингушетии. При этом ими обнаружено и уничтожено более 450 единиц ВОП.

В сообщениях пресс-службы ЮВО особо подчеркивалось, что к выполнению задач по разминированию и сплошной очистке местности привлекаются исключительно военнослужащие по контракту. При этом, по данным военных, при сплошном разминировании сельхозугодий применяются бронированные машины разминирования БМР-М и новейшие защитные костюмы ОВР-2 «Сокол», бронированные элементы которого изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена и способны защитить сапера от мелких осколков.

Тем не менее, саперы при разминировании сельхозугодий Чечни несли потери и раньше. Так, 28 июня 2016 года при работе саперов в районе населенного пункта Ханкала произошел взрыв, в результате которого один военнослужащий по контракту погиб, а еще один получил минно-взрывную травму. 

Теги
Чечня, взрыв
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