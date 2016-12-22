Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В суд передали дело о вымогательстве $100 тыс. следователем СКР 18:12 РПЦ направила заявки на передачу множества объектов в Суздале 21:36 Мэр Нью-Йорка рассказал о личности наехавшего на людей водителя 21:23 Навальный рассказал о намерении подать в суд на власти Москвы 21:21 «Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации 21:09 Яровая предложила вместо сейсмоукрепления сносить дома на Дальнем Востоке 20:45 Минобрнауки не увидело пропаганды в показе студентам фильма о Навальном 20:08 Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке 19:49 Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея 19:48 Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом 19:45 В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек 19:33 Шарапова получила приглашение принять участие в турнире WTA в Бирмингеме 19:23 Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке 19:20 Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке 19:08 Солиста группы «Би-2» оштрафовали после задержания за хранение марихуаны 18:28 Власти Москвы рассказали о «троллинге» во время голосования по реновации 17:57 Двое саперов-контрактников погибли в Чечне 17:41 Солист «Би-2» напишет посвященную своему задержанию песню 17:38 Суд арестовал одного из фигурантов дела о взрыве газа в доме в Волгограде 17:29 Собянин подписал закон о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек 17:24 Противники реновации подадут заявку на проведение референдума 17:05
Лента новостей 21:38 МСК
Навальный рассказал о намерении подать в суд на власти Москвы Общество, 21:21 «Газпром» может выплатить дивиденды за 2016 год в 8,04 руб. на акцию Бизнес, 21:11 «Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации Общество, 21:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 57,64 Продажа 57,62 EUR НАЛ. 63,90 64,01 СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии Политика, 20:55 Яровая предложила вместо сейсмоукрепления сносить дома на Дальнем Востоке Общество, 20:45 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз Экономика, 20:28 СМИ узнали о планах основателя The Moscow Times выкупить ее у Кудрявцева Бизнес, 20:27 Минобрнауки не увидело пропаганды в показе студентам фильма о Навальном Общество, 20:08 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» Политика, 20:08 Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке Общество, 19:49 Американские хоккеисты вылетели с чемпионата мира Спорт, 19:49 Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея Фотогалерея, 19:48 Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом Общество, 19:45 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар Политика, 19:41 В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек Общество, 19:33 Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:28 Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» Бизнес, 19:23 Шарапова получила приглашение принять участие в турнире WTA в Бирмингеме Общество, 19:23 Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке Общество, 19:20 На обложке TIME Белый дом превратился в храм Василия Блаженного Технологии и медиа, 19:10 Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке Общество, 19:08 СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием Бизнес, 18:53 Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота Политика, 18:47 Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Политика, 18:44 Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС Политика, 18:43 Солиста группы «Би-2» оштрафовали после задержания за хранение марихуаны Общество, 18:28 Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы Политика, 18:24
В суд передали дело о вымогательстве $100 тыс. следователем СКР
Материалы по теме Суд задержал фигуранта дела о взятке бывшему вице-губернатору Петербурга Полковника Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тыс. Бывшего главу города Иваново осудили за взятку Против бывших чиновников в Хакасии возбудили дело о крупной взятке
18:12
Маргарита Алехина
В суд передали дело о вымогательстве $100 тыс. следователем СКР
Фото: Олег Яковлев / РБК
Генпрокуратура передала в суд дело следователя по особо важным делам СКР Александра Сорокина, который обвиняется в вымогательстве взятки в размере $100 тыс. Сорокин признал свою вину

Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по делу бывшего следователя по особо важным делам центрального аппарата СКР Александра Сорокина. В ближайшее время дело рассмотрит Басманный суд Москвы. Бывший следователь признал вину в полном объеме.

Сорокину вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «По версии следствия Сорокин в декабре 2016 года потребовал от свидетеля по находящемуся в производстве уголовному делу взятку в размере $100 тыс. за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий следователь задержан при получении части взятки в размере $50 тыс.», — уточнили в надзорном ведомстве.

Преследование Сорокина связано с делом о выводе средств из банка «БФГ-Кредит», которое находилось у него в производстве, писал ранее РБК. У банка, где держали свои средства крупнейшие государственные телерадиокомпании, в июле 2016 года была отозвана лицензия, затем Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб.

В том же году ЦБ обнаружил в банке признаки вывода 2,3 млрд руб. и передал эти сведения в СКР. Расследование было поручено Сорокину, для которого это было второе уголовное дело после перехода в центральный аппарат ведомства из подмосковного следственного отдела. Обвиняемым по делу он признал бывшего председателя правления «БФГ-Кредита» Павла Дойнова, которому, по версии следствия, помогали выводить деньги «иные неустановленные лица».

Крупнейшие акционеры «БФГ-Кредита» Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом; представители обоих в беседе с РБК предполагали, что на следователя могли повлиять их оппоненты. ​По данным «Коммерсанта», деньги Сорокину пытались передать представители Хорошиловой, добиваясь таким образом изменения ее процессуального статуса по делу о выводе средств со свидетеля на потерпевшую​. 

Теги
взятка, «БФГ-Кредит», ГСУ СКР
Другие материалы РБК
Дженнифер Лопес впервые вышла в свет c новым возлюбленным на Met Gala
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку