В суд передали дело о вымогательстве $100 тыс. следователем СКР

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Генпрокуратура передала в суд дело следователя по особо важным делам СКР Александра Сорокина, который обвиняется в вымогательстве взятки в размере $100 тыс. Сорокин признал свою вину

Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по делу бывшего следователя по особо важным делам центрального аппарата СКР Александра Сорокина. В ближайшее время дело рассмотрит Басманный суд Москвы. Бывший следователь признал вину в полном объеме.

Сорокину вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «По версии следствия Сорокин в декабре 2016 года потребовал от свидетеля по находящемуся в производстве уголовному делу взятку в размере $100 тыс. за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий следователь задержан при получении части взятки в размере $50 тыс.», — уточнили в надзорном ведомстве.

Преследование Сорокина связано с делом о выводе средств из банка «БФГ-Кредит», которое находилось у него в производстве, писал ранее РБК. У банка, где держали свои средства крупнейшие государственные телерадиокомпании, в июле 2016 года была отозвана лицензия, затем Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб.

В том же году ЦБ обнаружил в банке признаки вывода 2,3 млрд руб. и передал эти сведения в СКР. Расследование было поручено Сорокину, для которого это было второе уголовное дело после перехода в центральный аппарат ведомства из подмосковного следственного отдела. Обвиняемым по делу он признал бывшего председателя правления «БФГ-Кредита» Павла Дойнова, которому, по версии следствия, помогали выводить деньги «иные неустановленные лица».

Крупнейшие акционеры «БФГ-Кредита» Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом; представители обоих в беседе с РБК предполагали, что на следователя могли повлиять их оппоненты. ​По данным «Коммерсанта», деньги Сорокину пытались передать представители Хорошиловой, добиваясь таким образом изменения ее процессуального статуса по делу о выводе средств со свидетеля на потерпевшую​.