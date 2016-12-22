В Ura.ru пришли с обыском по делу о клевете на экс-генпрокурора Скуратова

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В Екатеринбурге в информационном агентстве Ura.ru проходят обыски. По словам сотрудников издания, это связано с делом бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова. После журналистского расследования о нем в отношении авторов было заведено дело о клевете

Полицейские пришли с обыском в редакцию информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на шеф-редактора издания Ивана Некрасова.



«ОБЭП проводит обыски на моем рабочем месте и обозревателя Юлии Литвиненко. Обыски проходят по так называемому делу Юрия Скуратова, бывшего генпрокурора России», — сказал он. Некрасов уточнил, что обыски связаны с материалом Литвиненко о ситуации на артемовском заводе «Вентпром».



Шеф-редактор издания добавил, что, по версии журналистов, за контроль над предприятием боролась компания, к которой имел отношение Скуратов. «Доказательства этих фактов у нас есть, но тем не менее было заведено уголовное дело по статье «клевета» с использованием СМИ», — объяснил он.

Более трех с половиной часов сотрудники ОБЭП проводят оперативные действия в редакции екатеринбургского издания Ura.ru, заявила РБК руководитель службы информации Ura.ru Алена Полозова.



По ее словам, восемь человек, которые представились сотрудниками ОБЭП, пришли в редакцию около 10:30 утра по местному времени. «Уже изъяты жесткие диски с компьютеров экономического обозревателя Юлии Литвиненко и шеф-редактора Ивана Некрасова, забрали также их блокноты и записи», — сказала Полозова.



«С Иваном до сих пор проводят какие-то следственные действия. Также знаю, что ОБЭП беседовали с IT-специалистами редакции. Других сотрудников из помещений не выводили», — добавила Полозова.



Как сообщает Ura.ru, дело было возбуждено в отношении корреспондента издания Юлии Литвиненко. Оно было инициировано Скуратовым по материалам публикации, в которой экс-чиновник обвинялся в злоупотреблениях полномочиями. Автор в своем материале заявляла, что Скуратов был связан с рейдерским захватом завода «Вентпром» в городе Артемовский Свердловской области.



Уголовное дело по по ст.128.1 УК РФ (клевета с использованием СМИ) было возбуждено в отношении Литвиненко ГУ МВД России по Свердловской области 29 декабря 2016 года. Поводом стали две публикации, вышедшие на Ura.ru: «Бывший генпрокурор России теперь работает на рейдеров». 10 апреля журналисты опубликовали еще одну статью про экс-прокурора России – «Под имя Юрия Скуратова собирают деньги на оборонный завод в Перми».

Именно с выходом второй публикации в редакции связывают активизацию деятельности правоохранительных органов, рассказал РБК источник в Ura.ru.



В 1999 году Юрий Скуратов, занимавший ​тогда должность генерального прокурора, оказался в центре истории, причиной которой стала публикация сюжета о чиновнике на телеканале РТР (сейчас «Россия»). В этом сюжете мужчина, похожий на Скуратова, отдыхает в обществе двух девушек. Эфир состоялся в феврале 1999 года, сразу после того как Совет Федерации отказался утвердить решение президента Бориса Ельцина об отставке Скуратова якобы по состоянию здоровья. Несмотря на это, в апреле того же года Ельцин все же отстранил генпрокурора от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. После окончательной отставки Скуратова дело было закрыто. Сам Скуратов отрицал подлинность сюжета с предположительно его участием.