Российские правозащитники вывезли из Чечни более 40 геев

Во время митинга, посвященного пятилетию событий на Болотной площади Фото: Олег Яковлев / РБК

Правозащитники из «Российской ЛГБТ-сети» помогли более 40 геям из Чечни покинуть территорию республики, девять выехали за пределы России. Всего за помощью к организации обратилось свыше 80 человек

Межрегиональная правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть» вывезла за пределы Чечни более 40 человек нетрадиционной сексуальной ориентации, девять человек покинули территорию России. Всего с момента публикации материала «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне 1 апреля в организацию за помощью обратилось более 80 человек. Об этом изданию «Настоящее время» рассказал председатель организации Игорь Кочетков.

«С 1 апреля, когда к нам стали поступать обращения, к нам обратилось уже более 80 человек, из них больше 40 человек на сегодняшний день, которым мы оказываем помощь, находятся за пределами Чеченской Республики. Могу сказать, что на сегодняшний день девять человек из тех, кого мы вывезли, покинули Россию», — заявил Кочетков. Он также рассказал, что у стран Запада «нет процедур» для оформления документов в случае притеснения геев. Кроме того, бегущие из Чечни люди опасаются того, что их смогут найти «какие-то непонятные беженцы, какие-то террористы» на новом месте жительства. Из-за этого, по словам председателя «Российской ЛГБТ-сети», работа по получению виз для бежавших из Чечни затруднена.

По мнению Кочеткова, ситуация в Чеченской Республике связана с принятым в 2013 году законом, запрещающим пропаганду нетрадиционных отношений. Власти, приняв этот закон, сделали гомосексуалов «людьми второго сорта», говорит он.

Два жителя Чечни получили визы в Литве, рассказал в среду, 17 апреля, министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Он уточнил, что власти выдали визы из-за того, что эти люди столкнулись с преследованиями в Чечне из-за своей ориентации.

Три ЛГБТ-ассоциации из Франции в связи с сообщениями о притеснении геев в Чечне обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать ситуацию. По их мнению, в республике «по приказу Рамзана Кадырова» ведется «геноцид» гомосексуалов. Представитель Кадырова Альви Каримов заявил РБК, что власти уже дали «многочисленные комментарии» о ситуации в республике и что «самого события не существует».

Материал о притеснениях геев в Чечне опубликовала «Новая газета». По данным издания, преследованиям подверглись более ста человек. Сообщалось также, что по меньшей мере трое были убиты. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать специальную группу, которая будет рассматривать обращения геев о нарушении их прав, президент Владимир Путин эту идею поддержал. Она также сообщила, что направила в Следственный комитет список имен тех, кто подвергся преследованиям. После публикации материала в адрес газеты прозвучали угрозы со стороны исламских богословов.