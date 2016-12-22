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Министерство культуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту
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Министерство культуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту
Общество, 17:48
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Министерство культуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту
В ведомстве предлагают запретить детям посещать концерты, спектакли и фильмы категории 18+. Пускать на такие мероприятия чиновники предлагают только по предъявлению паспорта
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Минкультуры подготовили поправки в законодательство, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли с возрастной маркировкой 18+ вход для зрителей будет разрешен только после предъявления паспорта, передает «Интерфакс». Об этом рассказала директор нормативно-правового департамента министерства Наталья Ромашова на заседании экспертного совета в Госдуме.

«Минкультуры предлагает не только закрепить и оставить этот механизм [возрастной маркировки], который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию 18+», — заявила она. Ведомство считает, что контролеров надо наделить правом проверять паспорта.

Законопроект поступил в правительство, его также рассматривают в Кремле, добавила Ромашова. По ее словам, скоро проект поступит в Госдуму.

О схожей инициативе министерства в ноябре 2015 года писала «Российская газета». В статье говорилось о планах Минкультуры оставить только маркировку 18+ и наделить контролеров правом проверять у граждан документы.

Современная система возрастной маркировки контента действует с сентября 2012 года, когда в силу вступил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В законе прописана следующая классификация: для детей, не достигших возраста шести лет; для детей, достигших возраста шести лет; для детей, достигших возраста 12 лет; для детей, достигших возраста 16 лет, и запрещенная для детей информационная продукция.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: кино , концерт , театр , Минкультуры , возрастное ограничение
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