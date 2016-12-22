Паштет с душком: как развивалось дело о поставках пайков Росгвардии
Общество, 19:05
0
Паштет с душком: как развивалось дело о поставках пайков Росгвардии
13 октября были задержаны фигуранты дела о мошенничестве с поставками пайков для Росгвардии. РБК впервые написал об этом в июле
- В 2015 году МВД заключило контракт с ООО «Оборонпродкомплект» (сейчас носит название ОПК) на поставку более 1 млн пайков для внутренних войск МВД (с апреля 2016 года переданы Росгвардии). Сумма контракта — 680 млн руб., производитель продукции — Барышский мясокомбинат (БМК). Как установила Главная военная прокуратура, пайки содержали продукты, «употребление которых в пищу не допускается». В частности, в паштете «Нежный» и каше гречневой с говядиной были обнаружены ДНК курицы и камедь рожкового дерева. Такой вывод содержался в постановлении о направлении материалов проверки в органы предварительного следствия от 2 июня 2017 года (копия есть у РБК).
- Пайки для Минобороны поставлялись в рамках госконтракта от 28 ноября 2014 года на оказание услуг по организации питания в 2015–2017 годах на сумму более 115,1 млрд руб., заключенного Минобороны и АО «Военторг». Для его реализации последнее заключило договоры с соисполнителями — Грязинским пищевым комбинатом и Барышским мясокомбинатом, которые произвели для войск более 8 млн пайков. БМК поставил «Военторгу» более 4 млн пайков на сумму более 2,5 млрд руб. Главная военная прокуратура установила, что более 0,5 млн пайков на сумму 320,7 млн руб. производства БМК, поставленных для нужд Минобороны в 2016 году, оказалось «недопустимыми» для употребления в пищу. Об этом первый зам главного военного прокурора Андрей Никулищин сообщил в представлении заместителю министра обороны генералу Дмитрию Булгакову (копия представления есть у РБК).
- Проверки пайков были инициированы генерал-лейтенантом Андреем Никулищиным, который в качестве первого зама главного военного прокурора проработал в ведомстве шесть лет. Вскоре после первых публикаций РБК о некачественных пайках Никулищин покинул Главную военную прокуратуру. По официальной информации, он ушел на пенсию «по выслуге лет».
- Корреспондент РБК, посетивший форум «Армия-2017», купил восемь пайков «Партизанских» и семь банок каши (две банки каши гречневой с говядиной и пять — каши перловой с говядиной) в выставочном павильоне компании «Военторг» для анализа качества этой продукции. В пайках, продававшихся на форуме, оказались таблетки без названия и инструкции по применению, а в консервы недоложили мяса.
- 13 октября были арестованы первые подозреваемые в мошенничестве при поставке пайков для Росгвардии и Минобороны — совладелец Барышского мясокомбината Михаил Лакшин, владельцы Барышского консервного завода и компании ОПК.