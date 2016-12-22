Минздрав рассказал об итогах проверки после гибели актера Марьянова

Минздрав Московской области по итогам служебной проверки поминутно восстановил ход событий, связанных с вызовом скорой в день смерти актера Дмитрия Марьянова. В действиях операторов системы «112» ведомство нарушений не нашло

Дмитрий Марьянов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Министерство здравоохранения Московской области рассказала о результатах служебной проверки, проведенной после смерти актера Дмитрия Марьянова. В сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК, сказано, что в работе операторов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» нарушений не выявлено.

Ведомству удалось поминутно восстановить хронологию событий 15 октября, предшествовавших смерти актера. В частности, как показала проверка, первый звонок с мобильного телефона о вызове скорой по адресу в городе Лобня поступил в систему «112» Московской области в 18:47:11.

Данный звонок приняла оператор системы «112» городского округа Мытищи. После проведенного опроса и заполнения информационной карточки она в 18:49:44 перевела вызов оператору «112» городского округа Лобня, следует из сообщения регионального Минздрава.

Тот, в свою очередь, в 18:51:01 соединил заявителя с диспетчером станции скорой медицинской помощи (ССМП-132) города Лобня. После дополнительных вопросов и получения разъяснений диспетчер приняла вызов, сказано в сообщении.

Далее, как следует из результатов проверки, события разворачивались следующим образом. В 19:03 в систему «112» поступил повторный вызов, который снова принял оператор системы городского округа Мытищи. «Заявитель сказала, что они едут самостоятельно, и заявила об отказе вызова скорой помощи», — сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В итоге оператор, зафиксировав в информационной карточке отказ от вызова скорой помощи, в 19:05:05 передала карточку оператору системы «112» городского округа Лобня. Тот в 19:05:34 передал карточку диспетчеру скорой помощи, который зафиксировал отказ вызова.

«Все вызовы обрабатывались операторами системы «112» в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов системы «112» не выявлено», — подчеркивается в сообщении регионального Минздрава.

Накануне в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что вызывавшие скорую помощь Марьянову друзья актера сами отменили вызов.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Издание Life сообщало, что друзья Марьянова вызывали скорую помощь, однако услышали в ответ, что оперативно прислать машину не получится из-за большого количества других вызовов. После этого друзья актера повезли его в больницу на своей машине. Телеканал РЕН-ТВ добавлял, что друзья актера «на протяжении 20 минут пытались уговорить врачей скорой приехать за мужчиной, которому внезапно стало плохо».

Следственный комитет по результатам своей проверки в минувший понедельник завел уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Как пояснили в ведомстве, дело возбуждено «в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему».



В пресс-службе Росздравнадзора ранее пообещали провести проверку на станции скорой помощи в Лобне. В диспетчерской станции скорой помощи РБК накануне сообщили, что «на станцию приехала комиссия».