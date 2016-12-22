Опубликовано видео драки депутата Рады с главой госохраны Украины

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк поспорил с главой Управления государственной охраны Валерием Гелетеем. Перепалка быстро переросла в потасовку

В центре Киева, где во вторник проходит антикоррупционная акция оппозиционных сил Украины, произошел конфликт между народным депутатом Верховной рады Владимиром Парасюком и главой Управления государственной охраны Валерием Гелетеем.

Видео инцидента опубликовал на своей странице Facebook директор информационного ресурса «Трипольский край» Евгений Цяпенко.

Во время завязавшейся словесной перепалки Парасюк со словами «Кто го*нюк, б****?» попытался ударить Гелетея ногой.

Видео: Евгений Цяпенко / Facebook

Управление госохраны Украины — правоохранительный орган специального назначения по охране органов государственной власти и высших должностных лиц. Организационно не входит ни в СБУ, ни в МВД Украины и подчиняется непосредственно президенту страны и Верховной раде.



В центре Киева 17 октября проходит антикоррупционная акция. Ее организатором выступает «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакшвили, «Самопомощь», ВО «Свобода» и другие партии и объединения. Участники акции требуют от украинских властей принятия законов, которые ограничат депутатскую неприкосновенность, введения новых правила выборов в Раду, а также учреждения специального антикоррупционного суда.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность, а также призвал сторонников Саакашвили, которые принимают участие в акции у Рады, обеспечить ее мирный характер.

Правоохранительные органы перекрыли правительственный квартал, организовали досмотр автомобилей и установили рядом с Радой металлоискатели. Глава управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко также рассказал телеканалу «112 Украина», что поводом к перекрытию послужила не только протестная акция, но и то, что на 17 октября запланирован визит президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.