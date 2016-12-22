В МВД заявили о сокращениях в управлении по борьбе с экстремизмом

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил о грядущих сокращениях в структуре. По его словам, сейчас в подразделениях центра проводятся проверки

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О готовящихся сокращениях в главном управлении противодействия экстремизму (центр «Э») МВД на заседании президентского совета по правам человека (СПЧ) заявил заместитель начальника этой структуры Владимир Макаров. Заседание было посвящено проблеме терроризма и экстремизма.

«Мы работаем честно, мы не коррупционеры, не ГУЭБиПК (главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. — РБК). Ребята работают на энтузиазме на самом деле. И вот на этом фоне нас сейчас решили сократить. Такое есть мнение у определенных товарищей», — заявил Макаров, не уточнив, кого он подразумевает под «товарищами».

По его словам, «в последнее время» в центре «Э» и другие основных оперативных главках «прошли проверки»: «В стране 57 тыс. некомплект у нас». О каких проверках идет речь, Макаров не пояснил. Помимо центров «Э» проверки, по его словам, проходят в подразделениях ГУЭБиПК и уголовного розыска. Сокращают самые рабочие подразделения, «которые занимаются борьбой с преступностью», отмечает Макаров.

«В каждом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где у нас аппараты по 100 человек, работают по 14–15, иногда и 6 человек», — сообщил Макаров.

Макаров также сообщил, что центр «Э» — «первый главк» в МВД, «который был категорически против палочной системы и как критерий успешной работы ее никогда не рассматривал». «Мы на всех семинарах говорим, что нам палки не нужны. Нужно заниматься оперативной профилактикой — проводить беседы с теми же блогерами, организациями, которые вылезают с неадекватными высказываниями».

По его словам, полиции удалось остановить «радикализацию общества и волну насильственной преступности, которая наблюдалась у нас в конце 1990-х и начале 2000-х». Насильственные преступления, утверждает Макаров, резко снизились, но преступность «перешла в интернет».

Макаров убежден, что школьное образование в России «не выполнило никаких функций по социализации молодежи» и только сейчас Минобразования «включило в программы патриотизм и прочие элементы воспитания».

Сокращение касается не только главного управления противодействия экстремизму МВД, а всего министерства, рассказал РБК источник из центрального аппарата МВД. Этот процесс идет в плановом порядке с 2011 года, отметил собеседник. «Да, действительно. Количество оперативных работников в центре «Э» уменьшилось, а документооборот сильно вырос, но это происходит во всем министерстве», — добавил источник.

В центре «Э» за этот период произошло три этапа сокращения численности сотрудников. «Я бы на месте Макарова не стал акцентировать внимание на предстоящем сокращении, а лучше бы обратил внимание на некомплект штатного расписания в управлении. Были такие ситуации, когда обязанности начальника отдела выполнял старший оперуполномоченный», — сказал источник.

В ходе заседания СПЧ начальник центр «Э» Тимур Валиулин предложил ввести ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях, передает корреспондент РБК.