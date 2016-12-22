Джоан Роулинг заработала за год больше всех европейских знаменитостей

Журнал Forbes составил рейтинг европейских знаменитостей с самым высоким доходом за последние 12 месяцев. Рейтинг возглавила британская писательница Джоан Роулинг — автор «Гарри Поттера» опередила футболиста Роналду

Топ-20 европейских знаменитостей, заработавших за минувшие 12 месяцев больше всех по версии Forbes, возглавляет британская писательница Джоан Роулинг — ее заработок составил $95 млн. Среди источников дохода — отчисления от фильма «Фантастические твари и где они обитают», снятому по роману писательницы, а также продажи книги «Гарри Поттер и проклятое дитя». В августе Forbes назвал Роулинг самым высокооплачиваемым писателем мира. Состояние Роулинг на начало августа 2017 года, по подсчетам Forbes, составляло $650 млн.

Роулинг опередила в рейтинге футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду ($93 млн). За минувший год португалец продлил контракт с «Реалом» на четыре года (каждый год клуб будет выплачивать ему по €50 млн), а также подписал пожизненный рекламный контракт с Nike — форвард будет получать от производителя спортивной одежды и обуви по $24 млн ежегодно.

Третье место в рейтинге Forbes занимает британская поп-рок-группа Coldplay ($88 млн). Основная часть заработка коллектива Криса Мартина приходится на деньги от выступлений в рамках концертного турне в поддержку альбома A Head Full of Dreams. Четвертую строчку также занимает музыкант из Великобритании — певица Адель за 12 месяцев заработала $69 млн. Замыкает первую пятерку швейцарский теннисист Роджер Федерер ($64 млн). В начале 2017 года он впервые почти за пять лет выиграл турнир «Большого шлема» — Australian Open.

Шестое и седьмое места делят британцы: музыкант Элтон Джон и -телеведущий-кулинар Гордон Рамзи за год заработали по $60 млн. Первый за год дал около 100 концертов, а второй запустил еще два телевизионных шоу со своим участием.

На восьмом месте расположился сэр Пол Маккартни, доход которого составил $54 млн. В десятку также вошли гольфист Рори Макилрой ($50 млн) и британский диджей Келвин Харрис. Еще один диджей — Tiesto — занял 13-е место с $39 млн.

Гонщики «Формулы 1» Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо заняли 11, 14 и 17-е места соответственно (заработали $46 млн, $38,5 млн и $36 млн). 15-е место — у сербского теннисиста Новака Джоковича ($37,6 млн), проведшего не самый удачный год (его доходы от побед на корте упали на $12 млн, до $9,6 млн). 16-е место — у британского музыканта Эда Ширана ($37 млн). Замыкают рейтинг валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бейл, ирландский боксер и боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (по $34 млн) и нападающий «Манчестер Юнайтед», швед Златан Ибрагимович ($32 млн).

Суммарный годовой заработок топ-20 европейских знаменитостей превысил $1 млрд (до выплаты налогов). 12 из 20 позиций рейтинга приходится на представителей Великобритании.