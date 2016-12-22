МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях

В МВД считают, что для противодействия экстремизму в России нужно законодательно закрепить ответственность родителей и учителей, дети и ученики которых принимают участие в акциях протеста

Фото: Антон Сергиенко / РБК

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил ввести ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по правам человека при президенте России, передает корреспондент РБК.

​«Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — отметил Валиулин.

«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения, с тем чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — считает глава управления по противодействию экстремизму МВД.

В марте более чем в 100 городах России прошли протестные акции (часть этих мероприятий была не согласована с властями), организованные Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Поводом для акций стало расследование ФБК о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева.



После массовых задержаний в Москве и Петербурге, во время которых в МВД оказались в том числе и несовершеннолетние подростки, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что участие в протестных акциях подростков и несовершеннолетних детей нужно законодательно пресекать.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия») заявил РБК, что пока подобных инициатив депутатам ни от кого не поступало. «С предложениями я не знаком, и комментировать инициативу ужесточить «в общем» не очень корректно», — сказал он.

Другой собеседник РБК в Госдуме отметил, что «звучат такие предложения постоянно, но на деле неясно, как их можно воплотить на практике».

Учителя не должны нести ответственность за участие школьников в несанкционированных акциях, заявила РБК председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.

«То, что происходит за рамками учебного процесса, учителя контролировать не могут. Те, кто предлагает привлечь к ответственности родителей и учителей, сами не знают, как это сделать», — сказала она. Однако, по мнению Меркуловой, школьники «привыкают» к участию в несанкционированных акциях и «это очень опасно». «Если люди [организаторы акций] не несут ответственности за участников акции, это тоже опасно», — добавила она.

Привлечь учителей к ответственности за участие школьников в несанкционированных акциях невозможно, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, с правовой точки зрения говорить о юридической ответственности можно в том случае, когда доказана вина. «В любой ситуации, когда школьник находится вне школы, [доказать вину] практически невозможно», — указал Луховицкий. По его словам, выдвигая такую инициативу, в МВД рассчитывают запугать учителей, а реальных последствий учителям опасаться скорее всего не стоит.

Возможные поправки в законодательство, связанные с привлечением к ответственности родителей и учителей за участие школьников в несогласованных акциях протеста, не принесут никакой пользы, считает председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко. По его словам, ни родители, ни учителя повлиять на детей в возрасте 14–16 лет не могут. «Сейчас если запретить ребенку пойти на акцию, то меня же будут судить за то, что я удерживаю его, наказываю. Дети это прекрасно знают. При попытке ребенка заставить его мыть посуду, он говорит: ты не имеешь права», — сказал Ткаченко.

После протестной акции 26 марта несовершеннолетних участников протеста вызвали в отделение Следственного комитета и попросили ответить на 60 вопросов — о позиции Алексея Навального, проблемах в семье, готовящейся революции и еде на митингах, сообщал РБК. Кроме того, следователи задавали вопросы родителям подростков — интересовались, как они могут охарактеризовать своего ребенка, увлекается ли он политикой и правом, с кем общается, почему принял участие в митинге, где и когда был задержан и что именно рассказывал об акции.