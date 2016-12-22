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Верховный суд решил уточнить правила лишения родительских прав
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Верховный суд решил уточнить правила лишения родительских прав
Общество, 12:23
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Верховный суд решил уточнить правила лишения родительских прав
В проекте постановления пленума Верховного суда перечислены условия, при которых детей могут забрать из семьи
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Пленум Верховного суда России (ВС) одобрил в целом проект постановления, определяющего порядок применения нижестоящими судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав.

Ранее председатель судебного состава по семейным делам и делам о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским делам ВС Александр Кликушин говорил, что принять такое постановление планируется в 2017 году.

К числу оснований для лишения родительских прав документ, в частности, относит злоупотребление ими.

«Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей», — говорится в документе.

Проявляться злоупотребление родительскими правами может в таких формах, как создание препятствий обучению, вовлечение в занятие азартными играми, а также склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя и наркотиков.

Кроме того, злоупотреблением родительскими правами в документе названо вовлечение детей в деятельность религиозных сект либо общественных объединений и организаций, в отношении которых «имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности».

Основание для лишения родительских прав может стать и жестокое обращение с детьми. Как следует из проекта постановления пленума ВС, оно может состоять не только в физическом или психическом насилии, но и в применении «недопустимых способов воспитания», связанных с грубым, унижающим человеческое достоинство обращением с детьми, а также их оскорблением или эксплуатацией.

В проекте постановления также подчеркивается, что лица, «не выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств» или вследствие болезни (за исключением хронического алкоголизма или наркомании), не могут быть лишены родительских прав. Однако в этом случае суд может ограничить права родителей, если сочтет оставление ребенка у родителей опасным.

Согласно действующему законодательству (ст. 77 Семейного кодекса), при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка орган опеки и попечительства может немедленно отобрать ребенка у родителей. Однако, согласно проекту постановления пленума ВС, тяжелое материальное положение семьи «само по себе не является достаточным основанием» для такого решения, а потому если родители «добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия для развития детей в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями семьи», то и отбирать детей не стоит.

По словам Кликушина, из почти 3,5 тыс. случаев отобрания ребенка по ст. 77 Семейного кодекса, произошедших в 2015 году, лишь в 13 случаях родители или замещающие их лица подали в суд заявления о признании акта об отобрании ребенка недействительным и о возврате ребенка, а в 2016 году таких исков было подано 17.

«Каждый случай подобного вмешательства государства в дела семьи должен быть рассмотрен не ангажированно, а взвешенно и объективно. Важно найти баланс допустимого вмешательства государства в эту сферу, исходя из интересов и блага ребенка. Задача судов при рассмотрении таких дел — установить, ориентируясь на интересы ребенка и семьи, насколько обоснованно происходило такое отобрание, соблюдались ли существующие процедуры», — пояснял ранее Кликушин.

После одобрения пленумом Верховного суда проект постановления был направлен в редакционную комиссию для внесения ряда правок. РБК направил запрос в пресс-службу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Илья Немченко.
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