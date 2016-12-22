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Телеканал ТВ-3 пригрозил судом организаторам баттла Oxxxymiron и Dizaster
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Телеканал ТВ-3 пригрозил судом организаторам баттла Oxxxymiron и Dizaster
Общество, 00:06
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Телеканал ТВ-3 пригрозил судом организаторам баттла Oxxxymiron и Dizaster
ТВ-3 сообщил своим зрителям, что не сможет показать запланированный в эфире баттл Oxxxymiron с Dizaster из-за прерывания сделки на трансляцию с организатором мероприятия — канадской компанией KOTD. Телеканал пригрозил подать в суд
Выступление Oxxxymiron'а (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Телеканал ТВ-3 обратился к своим зрителям и сообщил, что не сможет показать в своем эфире баттл российского рэпера Oxxxymiron с американцем Dizaster, который он анонсировал ранее, из-за конфликта с организатором мероприятия — канадской компанией KOTD. Вместо трансляции баттла режиссеры канала поставили в эфир фильм Скотта Стюарта «Легион».

В эфире ТВ-3 вышло заявление, в котором российский телеканал рассказал о том, что на протяжении длительного времени вел переговоры с организатором баттла о покупке прав на телетрансляцию, в итоге достиг соглашения по всем условиям и с согласия канадской компании приступил к анонсированию предстоящего эфирного события.

«Тем более неожиданным было для нас внезапное, без объяснения причин, изменение канадской компанией своего решения и прерывание оформления сделки», — говорилось в обращении.

Телеканал отметил, что из-за этого ему пришлось отменить трансляцию баттла. «Тем не менее, уважая решение правообладателя, канал не принимает то, в какой форме и каким образом это решение было принято. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно», — отметил ТВ-3.

Руководство российского канала отметило, что в результате этого конфликта они потеряли время, эфирный ресурс, а также подвели своих зрителей. В связи с этим ТВ-3 заявил, что намерен разрешить ситуацию в судебном порядке.

«Мы уверены, что такое поведение в бизнесе недопустимо. Поэтому мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций. В России убытки, причиненные недобросовестным ведением переговоров, подлежат возмещению», — заявили в эфире канала.

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Поединок двух рэперов прошел в Лос-Анджелесе 15 октября в 15:00 по местному времени (16 октября в 01:00 мск). Как сообщал РБК, баттл мог принести канадской баттл-площадке KODT $100 тыс. дохода. (продажа 1400 билетов по цене в $50 за шт. и минимум одна рекламная интеграция в ролик ($30 тыс.).

Один из организаторов баттл-лиги KOTD Трой Дэниелс в разговоре с РБК отметил, что финальные цифры доходов от баттла являются конфиденциальными. «В целом мы бы сказали, что это событие получило огромный успех. Наши показатели PPV (англ. pay-per-view, «плата за просмотр». — РБК) оказались несколько ниже, чем обычно, из-за бутлегерства, но мы ожидали этого», — ответил он на вопрос о выручке от мероприятия.

Авторы: Анна Трунина, Илья Немченко.
Теги: суд , конфликт , рэп-баттлы , Oxxxymiron , Dizaster , телеканал ТВ-3
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