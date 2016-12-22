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Лоукостер Ryanair отменил порядка 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов
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Лоукостер Ryanair отменил порядка 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов
Общество, 18:22
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Лоукостер Ryanair отменил порядка 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов
Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о том, что в течение последующих шести недель ежедневно будет отменять по 40-50 рейсов. Такое решение, как пояснили в лоукостере, связано с «отставанием в графике отпусков персонала»
Фото: Josef Vostarek / CTK / Zuma / ТАСС

Один из крупнейших в мире бюджетных авиаперевозчиков Ryanair заявил о том, что в ближайшие шесть недель авиакомпания ежедневно будет отменять по 40-50 рейсов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ryanair сообщает газета The Guardian.

Эта мера, как пояснили представители лоукостера, должна будет улучшить «пунктуальность», которая в первые две недели сентября упала ниже 80% из-за перегруженности пилотов. Помимо этого отмена части рейсов, как полагают в Ryanair, позволит урегулировать ситуацию с графиком отпусков пилотов.

«В пиковые летние месяцы — июле и августе — мы провели рекордный график», — рассказал газете пресс-секретарь лоукостера, заметив однако, что теперь — в сентябре и октябре — в связи с этим авиакомпания должна позволить пилотам и экипажу самолета воспользоваться правом на «ежегодный отпуск».

«Мы искренне приносим свои извинения клиентам, пострадавшим от аннулирования [рейсов], и будем делать все возможное, чтобы организовать альтернативные рейсы и / или полностью возместить стоимость билетов», — сообщил собеседник The Guardian. Изменения в графике полетов авиакомпании, по его данным, затронули 2% летной программы Ryanair.

РБК направил в пресс-службу авиакомпании запрос.

Если лоукостер «будет отменять по 40 рейсов в день в течение шести недель при коэффициенте нагрузки 90%», это затронет примерно 285 тыс. рейсов, подсчитала, в свою очередь, The Guardian.

Отмена рейсов, как пишет издание, уже вызвало возмущение пассажиров. В частности, его выразил продюсер ирландской телекомпании 3News Денис Махон. «Авиакомпания меняет свой внутренний календарь для увеличения отпусков для пилотов», — написал он на своей странице в Twitter. Другая пассажирка под ником Beth в Twitter, которую также коснулось аннулирование рейсов лоукостера, в свою очередь, заявила, что она «очень разозлена» решением Ryanair.

В Twitter авиакомпании тем временем 15 сентября для пассажиров было опубликовано сообщение с текстом: «Ваш рейс отправится по расписанию, если Вы не получили письмо о его отмене по электронной почте».​

Авиакомпания Ryanair, согласно данным на официальном сайте перевозчика, совершает перелеты из Аргентины, Австралии, Бельгии, Боливии, Бразилии, Болгарии, Колумбии, Хорватии, Кубы, Кипра, Чехии, Дании, Доминиканской Республики, Эквадора, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гондураса, Венгрии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, Черногории, Морокко, Голландии, Норвегии, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сербии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США, Уругвая и Венесуэлы. В Россию рейсов у авиакомпании нет, несмотря на то, что в 2012 году Ryanair заявляла о желании организовать перелеты из Санкт-Петербурга в Дублин.

Позже, в 2013 году, представители лоукостера заявили, что эта идея так и не была воплощена в жизнь из-за большого количества бюрократических процедур в России.​

Авторы: Евгения Маляренко, Любовь Алтухова.
Теги: авиарейсы , Ryanair
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