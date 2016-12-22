Умер помогавший создавать ВВС Израиля американский летчик

В США скончался американский летчик Митчелл Флинт, который помогал создавать израильские ВВС в боях войны за независимость в 1948 году. Ему было 94 года

Митчелл Флинт (справа) с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (Фото: Wikipedia)

Американский летчик Митчелл Флинт, который в 1948 году помогал формировать Военно-воздушные силы Израиля во время войны за независимость, скончался в США в возрасте 94 лет, сообщает Fox News со ссылкой на сына Флинта.

Бывший летчик-истребитель ВМС США скончался в субботу, 16 сентября, в Лос-Анджелесе «по естественным причинам», сообщил его сын Майкл Флинт.

Флинт был одним из основателей «Махаля» — группы добровольцев с разных стран, которые участвовали в арабо-израильской войне 1948 года. Он был одним из родоначальников первой истребительной эскадры израильских ВВС и помогал обучить первых военных летчиков Израиля. Флинт и другие члены «Махаля» летали на немецких самолетах, которые были захвачены во время Второй мировой войны. Нацистские знаки на них добровольцы замазывали Звездой Давида.

Вернувшись в США, Флинт обосновался в Лос-Анджелесе и стал адвокатом. По словам его сына, отец продолжал летал вплоть до прошлого года. «Он был скромным человеком, который сделал то, что сделал, и никогда не искал славы», — сказал Майкл Флинт о своем отце. «Он гордился тем, что сделал, до самого конца», — добавил он.