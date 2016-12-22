В Одессе возмущенные пожаром в детском лагере попытались штурмовать мэрию

Митинг у здания горсовета Одессы, вызванный пожаром в детском лагере, жертвами которого стали три ребенка, перерос в столкновения и попытку штурма здания. Полиция разгоняла участников акции слезоточивым газом

В Одессе у здания горсовета во время акции, на которую собрались недовольные пожаром в детском лагере «Виктория», в результате которого погибли три ребенка, произошла попытка штурма здания, сообщает местное издание «Думская».

По информации издания, всего в акции принимали участие около 200 человек, среди которых были родители отдыхавших в лагере детей, общественные активисты, а также представители оппозиционной партии «Руха новых сил». Митингующие требовали встречи с мэром города Геннадием Трухановым.

Около 18:00 по местному времени люди попытались выбить двери и проникнуть в задние, однако полиция смогла сдержать натиск. Спустя еще примерно час была предпринята вторая попытка штурма, которая была уже остановлена применением слезоточивого газа. В итоге правоохранители оттеснили протестующих.

Протестующие расходиться отказываются и пытаются установить палатки, сообщает издание.

Пресс-служба полиции Одесской области на своей странице в Facebook прокомментировала произошедшее у здания горсовета. Она назвала случившееся «конфликтом между правоохранителями и активистами, которые пытались попасть в здание горсовета». «Возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов», — сказано в сообщении. Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта, пообещало ведомство.

Пожар в детском лагере «Виктория» под Одессой началась в ночь на 16 сентября. Сначала полиция сообщила о гибели двух детей в результате пожара. Впоследствии были найдены фрагменты тела еще одного ребенка. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.

Как сообщил глава полиции Одесской области Руслан Форостяк, в деле о пожаре в детском лагере объявлено подозрение двум должностным лицам — директору лагеря и ответственному за пожарную безопасность. Оба они уже задержаны, сообщает Hromadske.