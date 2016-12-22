Следователи назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер

Следователи узнали причину смерти Кэрри Фишер. Актриса скончалась от остановки дыхания во сне

Кэрри Фишер (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Следователи назвали причину смерти американской актрисы Кэрри Фишер, которая получила известность благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на департамент следственных органов в Лос-Анджелесе.

По данным следствия, причиной смерти актрисы стали остановка дыхание во сне (апноэ) и несколько других факторов, которые пока не раскрываются.

Кэрри Фишер умерла в госпитале Лос-Анджелеса в конце декабря прошлого года. ЕЙ было 60 лет. В больницу ее доставили после сердечного приступа, который случился в самолете Лондон — Лос-Анджелес.

Спустя несколько дней после этого скончалась и Дебби Рейнольдс — мать Кэрри Фишер. После известия о смерти дочери Рейнольдс доставили в больницу с инсультом.

Кэрри Фишер сыграла Лею Органу в трех эпизодах «Звездных войн». В 2015 году актриса появилась в седьмом эпизоде саги «Звездные войны: Пробуждение силы». Помимо этой серии фильмов, Фишер сыграла в фильмах «Когда Ларри встретил Салли», «Человек в одном красном ботинке», «Полиция нравов Голливуда», «Страж времени» и других кинокартинах.