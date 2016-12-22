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Два человека пострадали при столкновении эсминца США с судном Филиппин
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Два человека пострадали при столкновении эсминца США с судном Филиппин
Общество, 05:12
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Два человека пострадали при столкновении эсминца США с судном Филиппин
При столкновении американского эсминца с торговым судном Филиппин пострадали два человека, среди них командир корабля. ВМС США разыскивает пропавших 7 моряков
Повреждённый эсминец «Фитцджеральд» (Фото: Kyodo / Reuters)

В результате столкновения эсминца «Фитцджеральд» ВМС США с филиппинским судном пострадали два человека, в том числе командир корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские военно-морские силы.

Столкновение произошло ранее вечером в 103 км от японского города Йокосука. Эсминец получил серьезные повреждения, часть корабля была затоплена. В результате командир «Фитцджеральда» Брайс Бенсон был госпитализирован в больницу города. По данным командования США, его состояние оценивается как стабильное.

Представители Японской береговой охраны в беседе с Associated Press рассказали, что в результате инцидента пропали семь моряков. ВМС США продолжает их поиски.

​Пока командование выясняет, что стало причиной столкновения. Размер ущерба также устанавливается.

Видео: CNN

На видеокадрах, которые показал CNN, видно, что борт эсминца сильно смят и разрушен. В спасательной операции принимали участие силы береговой охраны Японии.

Корабль «Фитцджеральд» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». В 1995 году он вошел в состав Тихоокеанского флота. В 2004 году эсминец прибыл в Йокосуку и присоединился к седьмому флоту ВМС США. Сейчас он числится в военно-морской базе Сан-Диего.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: ВМС США , Филиппины , столкновение судов
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