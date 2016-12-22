Два человека пострадали при столкновении эсминца США с судном Филиппин

В результате столкновения эсминца «Фитцджеральд» ВМС США с филиппинским судном пострадали два человека, в том числе командир корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские военно-морские силы.
Столкновение произошло ранее вечером в 103 км от японского города Йокосука. Эсминец получил серьезные повреждения, часть корабля была затоплена. В результате командир «Фитцджеральда» Брайс Бенсон был госпитализирован в больницу города. По данным командования США, его состояние оценивается как стабильное.
Представители Японской береговой охраны в беседе с Associated Press рассказали, что в результате инцидента пропали семь моряков. ВМС США продолжает их поиски.
Пока командование выясняет, что стало причиной столкновения. Размер ущерба также устанавливается.
На видеокадрах, которые показал CNN, видно, что борт эсминца сильно смят и разрушен. В спасательной операции принимали участие силы береговой охраны Японии.
Корабль «Фитцджеральд» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». В 1995 году он вошел в состав Тихоокеанского флота. В 2004 году эсминец прибыл в Йокосуку и присоединился к седьмому флоту ВМС США. Сейчас он числится в военно-морской базе Сан-Диего.