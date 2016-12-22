Собянин заявил о просьбе 500 домов включить их в программу реновации

Войти в программу реновации пожелали около 500 домов, заявил Сергей Собянин. Он сказал, что всего планируют снести 4,5 тыс. многоквартирных домов, при этом 10% от этого списка не попадут под снос после голосования жителей

Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Жители 500 домов, изначально не попавших под снос по программе реновации, попросили включить их в этот список. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Эхо Москвы».

«И активно проводится еще несколько сотен собраний, собирают людей, обсуждают. Для них важно, все-таки, чтобы мы дали им возможность до конца определиться и принять то или иное решение», — сказал столичный мэр.

По его словам, власти города еще будут проверять документы от желающих войти в программу. Собянин отметил, что всего реновация насчитывает 4,5 тыс. домов, что в 2,5 раза больше, чем предыдущая программа. При этом жители 10% хрущевок выступили против включения в список.

​«Примерно такое же количество домов, которые войдут, скорее всего, исходя из решений собраний, которые нам присылают», — считает глава города.

В среду, 14 июня Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о реновации. Голосование о включение в программу столичные власти решили продлить до 15 июля, хотя изначально планировалось, что оно завершится 15 июня.

Жители Москвы, чьи дома попали в программу, смогут получить равнозначное или равноценное жилье или денежную компенсацию за квартиру. Помимо этого, с доплатой гражданин может получить жилье большей площади. При этом, как выяснил РБК, Москва занимает 82 место среди всех регионов России по доле ветхого и аварийного жилья. Больше всего такого жилья в Туве, Ингушетии, Якутии, Дагестане.

Не все жители города поддерживают решение столичных властей провести реновацию. В Москве уже несколько раз проходили митинги противников этой программы, их участников задерживали.