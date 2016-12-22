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Андрей Гатинский
Полковника Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тыс.

Дмитрий Захарченко

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Полковник МВД Дмитрий Захарченко подозревается в получении взятки в $800 тыс., рассказал адвокат подсудимого. В качестве взятки Захарченко, по версии правоохранителей, также получил дисконтную карту ресторана La Maree

Фигурант дела о коррупции, полковник МВД Дмитрий Захарченко подозревается в получении взятки размером в $800 тыс. Посредничество при передачи взятки оказывали сотрудник ФСБ и генерал МВД, заявил в суде адвокат подсудимого Александр Лебедевич.

«На данный момент в отношении Захарченко существует подозрение о получении взятки в размере $800 тыс. при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина», — приводит слова адвоката ТАСС.

Как сообщает «Интерфакс», адвокат заявил о получении «от [хозяина ресторана La Maree] господина Дусса взятки в размере $800 тыс. и дисконтной карты ресторана La Maree».

Также адвокат Захарченко заявил, что сумма арестованного имущества третьих лиц (1 млрд руб.) «значительно превышает ту сумму, которую суд сможет взыскать с Захарченко исходя из существующих сегодня обвинений», цитирует Лебедевича агентство.

​Захарченко был арестован в сентябре 2016 года, он подозревался в получении взятки в 7 млн руб. Позднее в результате обысков в квартирах Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около 8,5 млрд руб. После этого против Захарченко было возбуждено дело по двум новым эпизодам получения взяток.

Басманный суд Москвы в апреле поместил под арест отца полковника Виктора Захарченко. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса («присвоение или растрата, совершенные в крупном размере»). В деле Виктора Захарченко вскоре появился новый фигурант: советник председателя правления АО «ББР-банк» Владимир Корьевкин. Преступление, по версии следствия, было совершено в 2014–2015 годах. Корьевкин тогда был гендиректором Московского ипотечного агентства, а Виктор Захарченко числился в штате этого банка.

Также в мае сообщалось о том, что в розыск был объявлен полковник ФСБ Дмитрий Сенин — он приходится Захарченко шурином. Его подозревают в дезертирстве: Сенин, предположительно, покинул место несения службы в конце апреля. 

Теги
взятка, Дмитрий Захарченко
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