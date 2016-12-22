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Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов»

Патриарх Кирилл

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Глава Русской православной церкви (РПЦ) обратился к лидерам «нормандской четверки», папе римскому и Генсеку ООН с призывом воспрепятствовать принятию «антицерковных законов» на Украине

Патриарх Кирилл обратился с посланиями к лидерам «нормандской четверки», в том числе президенту Украины Петру Порошенко, призвав их воспрепятствовать принятию Верховной радой двух законопроектов, которые рассматриваются Русской православной церковью (РПЦ) как дискриминационные. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

По мнению патриарха, принятие данных законопроектов «поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость». Кроме того, это грозит «еще более осложнить реализацию минских соглашений», написал глава РПЦ.

Помимо руководителей государств «нормандской четверки» патриарх направил обращения предстоятелям православных церквей, главе римско-католической церкви папе Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и главе Всемирного совета церквей (ВСЦ) Олаву Фюксе Твейту, говорится в сообщении пресс-службы Московского патриархата.

В посланиях патриарха речь идет о законопроектах №4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой Украины государством-агрессором», и №4128, предлагающем внести изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №4511, религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве-агрессоре, могут нести угрозу национальным интересам, суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины. Авторы инициативы считают, что особый статус, присвоенный таким организациям, «позволит уполномоченным государственным органам Украины своевременно выявлять и должным образом реагировать на потенциальные деструктивные воздействия внешних факторов».
Законопроект вносит уточнения по проведению регистрационной процедуры религиозных организаций, порядке приглашения религиозными организациями иностранных граждан для проведения проповеднической деятельности на территории Украины и др.

Что касается законопроекта №4128, он предполагает внесение изменений в ст. 8 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которые на законодательном уровне урегулируют процедуру изменений юрисдикционной принадлежности религиозных общин. «Законопроект разработан с целью обеспечения представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время на Украине существует несколько православных церквей: УПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Единственная признанная прочими поместными православными церквями православная церковная структура на Украине — это самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. 

Теги
Украина, РПЦ, патриарх Кирилл
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