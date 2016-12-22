В управлении загс Москвы объяснили запрет на шорты и рваные джинсы

В управлении загс Москвы объяснили, что с 1 мая в столичных загсах ввели правила дресс-кода, согласно которому сочетающимся браком запрещено приходить на церемонию в шортах, майках и рваных джинсах. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь управления загс Евгения Смирнова.
Московские загсы выдают молодоженам памятки, в которых прописаны «элементарные правила поведения» в загсах и рекомендации по дресс-коду, добавила она. Загсы перестали предоставлять дополнительные платные услуги, которые ранее обеспечивали индивидуальные предприниматели.
В памятках прописано, что больше в подразделениях загсов не будет никаких дежурных фотографов, видеооператоров и музыкантов. Женихам и невестам придется заранее и самостоятельно позаботиться об этих услугах. По ее словам, до конца мая столичные загсы оснастят аудиотехникой для музыкального сопровождения церемонии бракосочетания. «Для молодоженов будет бесплатно играть качественная фонограмма», — уточнила Смирнова.
Ранее о запрете коммерческих услуг в московских загсах сообщала газета «Известия», ссылаясь на замначальника управления загс Москвы Марину Маслову.
По данным газеты, за услуги в загсах теперь нужно будет заплатить только госпошлину. Также издание сообщало, что на территории загсов теперь нельзя распивать спиртное, бить бокалы и осыпать молодоженов «лепестками, рисом, конфетами и т.п.», так как это «приводит к травмам». К тому же, из-за этого на территории загсов собираются попрошайки и лица без определенного места жительства, которые зачастую имеют «открытые формы инфекционных заболеваний».
По словам Масловой, для двух дворцов бракосочетания — в музее «Коломенское» и на ВДНХ — сделают исключение. В них порядок предоставления платных услуг определяет местная администрация.