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В управлении загс Москвы объяснили запрет на шорты и рваные джинсы
12:41
Елена Смирнова, Екатерина Ракитина
В управлении загс Москвы объяснили запрет на шорты и рваные джинсы
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС
Пресс-секретарь управления загс Москвы Евгения Смирнова подтвердила РБК введение дресс-кода в столичных загсах и запрет коммерческих услуг с 1 мая 2017 года.

В управлении загс Москвы объяснили, что с 1 мая в столичных загсах ввели правила дресс-кода, согласно которому сочетающимся браком запрещено приходить на церемонию в шортах, майках и рваных джинсах. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь управления загс Евгения Смирнова.

Московские загсы выдают молодоженам памятки, в которых прописаны «элементарные правила поведения» в загсах и рекомендации по дресс-коду, добавила она. Загсы перестали предоставлять дополнительные платные услуги, которые ранее обеспечивали индивидуальные предприниматели.

В памятках прописано, что больше в подразделениях загсов не будет никаких дежурных фотографов, видеооператоров и музыкантов. Женихам и невестам придется заранее и самостоятельно позаботиться об этих услугах. По ее словам, до конца мая столичные загсы оснастят аудиотехникой для музыкального сопровождения церемонии бракосочетания. «Для молодоженов будет бесплатно играть качественная фонограмма», — уточнила Смирнова.

Ранее о запрете коммерческих услуг в московских загсах сообщала газета «Известия», ссылаясь на замначальника управления загс Москвы Марину Маслову.

По данным газеты, за услуги в загсах теперь нужно будет заплатить только госпошлину. Также издание сообщало, что на территории загсов теперь нельзя распивать спиртное, бить бокалы и осыпать молодоженов «лепестками, рисом, конфетами и т.п.», так как это «приводит к травмам». К тому же, из-за этого на территории загсов собираются попрошайки и лица без определенного места жительства, которые зачастую имеют «открытые формы инфекционных заболеваний».

По словам Масловой, для двух дворцов бракосочетания — в музее «Коломенское» и на ВДНХ — сделают исключение. В них порядок предоставления платных услуг определяет местная администрация. 

Теги
Москва, свадьба, загс, ЗАГС
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