Москвичи назвали отмывание денег главной целью сноса пятиэтажек

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Опрос ВЦИОМа показал, что большинство москвичей посчитали главным выгодоприобретателем от программы сноса пятиэтажек строительный бизнес, а самыми популярными ответами на вопрос о целях реновации стали отмывание денег и заработок

Программа по сносу пятиэтажек в Москве принесет основную пользу строительному бизнесу, посчитали 64% опрошенных ВЦИОМом жителей столицы. Об этом говорят данные опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМа. В то же время среди жителей домов, подпадающих под программу реновации, такого мнения придерживаются 50% опрошенных.

В то, что главную выгоду получат жители домов, которые переедут в новое жилье, верят 39% москвичей и 41% жителей районов, где будут сносить дома. О том, что главными бенефициарами станут власть и приближенные к ней группы, заявили соответственно 38 и 30% опрошенных.

В ответе на вопрос, какие цели преследуют инициаторы программы сноса пятиэтажек в Москве, 37% жителей столицы в целом ответили, что это отмывание денег и заработок. Среди обитателей домов, включенных в программу реновации, такого мнения придерживаются 25%. Большинство жителей домов под снос посчитали, что главная цель авторов программы улучшение жилищных условий людей, так ответили 30% респондентов.

Три четверти жителей районов предполагаемых зон реновации считают, что в ситуацию должны вмешаться федеральные власти, так ответили 75% опрошенных. Из москвичей в целом такого мнения придерживаются 65%.

Мнение, что программа сноса актуальна и своевременна, поддержали 61% москвичей и 71% жителей районов реновации. О том, что снос пятиэтажек несвоевременен, заявили 32 и 24% соответственно.

74% жителей районов, где планируется начать снос домов, ответили, что скорее хотят получить новое жилье и согласны на снос, среди москвичей в целом таких оказалось 36%.

При этом скорее поддерживают программу сноса пятиэтажек 67% москвичей и 75% жителей районов, где предполагается сносить дома.​